Портят ли очки зрение детей: объяснил офтальмолог

Очки не портят зрение у детей, а наоборот помогают не допустить еще большего падения зрения, сказала НСН Анна Семакина.

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Если зрение ребенка не будет вовремя скорректировано очками или контактными линзами, то это может привести к тому, что во взрослом возрасте ничего исправить уже не получится, сказала в пресс-центре НСН врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина.

«Есть очень распространенный миф, согласно которому очки портят зрение. Я его развею! Когда офтальмолог выписывает очки ребенку, мамы боятся, что если ребёнок наденет очки, то никогда их не снимет. Может быть, если у ребенка уже начинается близорукость, то очки он снимет только после лазерной коррекции зрения после 18 лет. Здесь дело не в очках, а в уже сформированной близорукости, которую нужно корректировать качественно и полно, использовать все возможные средства для приостановки её программирования. У детей глаз качественно развивается тогда, когда он получается качественное изображение. Если ребёнок не скорректирован очковой или контактной коррекцией, то может возникнуть такое состояние, как развитие амблиопии, называемой в народе «ленивый глаз». Это состояние, когда ребёнок видит пять строчек без очков, но его нейронная связь глаза с мозгом формируется таким образом, что он останется на таком уровне зрения. Соответственно, уже во взрослом возрасте это уже невозможно будет исправить», - сказала собеседница НСН.

Ранее Семакина заявила НСН, что на сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью.