До какого возраста нельзя давать гаджеты детям

Детям до трех лет не стоит давать гаджеты для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию, сказала НСН Александра Изюменко.

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Ребенку нужно давать возможность изучать окружающий мир с помощью всех органов чувств, потому что в реальной жизни не бывает так, чтобы картинка менялась каждые шесть секунд, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.

«Просмотр коротких роликов может усугубить синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому очень важно ограничивать пользование ребенка телефоном. До трех лет его вообще лучше исключить для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию. Нет у нас в реальному мире такого, чтобы картинки менялись каждые шесть секунд. У нас дети после такого не могут сосредоточиться и досмотреть даже полнометражные мультики, потому что дети, которые выросли в среде коротких видео, считают нормой 15-секундное видео. Внимание концентрируется как у рыбки, потом обнуляется. Очень важно дать ребенку возможность видеть реальный мир, знакомиться с ним через все способы получения информации», - сказала собеседница НСН.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью.