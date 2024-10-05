До какого возраста нельзя давать гаджеты детям

«Внимание как у рыбки!»: Психолог призвала не давать гаджеты детям до трех лет
Детям до трех лет не стоит давать гаджеты для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию, сказала НСН Александра Изюменко.
Ребенку нужно давать возможность изучать окружающий мир с помощью всех органов чувств, потому что в реальной жизни не бывает так, чтобы картинка менялась каждые шесть секунд, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.
«Просмотр коротких роликов может усугубить синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому очень важно ограничивать пользование ребенка телефоном. До трех лет его вообще лучше исключить для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию. Нет у нас в реальному мире такого, чтобы картинки менялись каждые шесть секунд. У нас дети после такого не могут сосредоточиться и досмотреть даже полнометражные мультики, потому что дети, которые выросли в среде коротких видео, считают нормой 15-секундное видео. Внимание концентрируется как у рыбки, потом обнуляется. Очень важно дать ребенку возможность видеть реальный мир, знакомиться с ним через все способы получения информации», - сказала собеседница НСН.
Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью.