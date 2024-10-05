Психолог объяснил, как самооценка мамы влияет на уверенность ребенка

Мамы с высокой самооценкой чаще воспитывают уверенных в себе детей. Об этом психолог Михаилов Лабковский написал в своём телеграм-канале.

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«Самооценка детей зависит от значимых взрослых: то, что они говорят, как ведут себя, поступают и так далее. Маленький человек опирается на взрослого и на его мнение, смотрит, как родители относятся друг к другу, переживают разные события», — пишет психолог.

Дети внимательно следят за тем, как их родители переживают события, общаются друг с другом и реагируют на успехи или неудачи. Мама, которая уважает и ценит себя, скорее всего, будет справедливо оценивать и достижения ребёнка: хвалить за успехи, не критиковать за мелкие ошибки и учитывать его мнение. Такие отношения помогают ребёнку чувствовать себя более уверенно.

Но важно помнить, что, даже если у мамы проблемы с самооценкой, у ребёнка остаются другие источники влияния. Социализация в детском саду, школе, общение с друзьями и учителями также формируют уверенность в себе. Поэтому мама с низкой самооценкой вполне может вырастить уверенного в себе ребёнка, если окружение будет поддерживающим и позитивным.

Чтобы помочь ребёнку обрести уверенность, специалист рекомендуют мамам работать над собственной самооценкой. Забота о себе и личное развитие — это важные шаги, которые помогут создать для ребёнка поддерживающую и здоровую среду.

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