Психолог предложил создать спортивные состязания для квадроберов

Вместо того, что запрещать субкультуру, рекомендуется трансформировать её в официальное объединение.

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Это поможет направить деятельность подростков в полезное русло. С такой идеей в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«Загоняя подростков в подполье мы получим худшие результаты, они будут собираться тайно в даркнете и так далее. Я вижу несколько направлений, как можно трансформировать это движение квадроберов. Одно касается спорта. Это можно превратить в спортивную индустрию с тренерами, спортзалами, соревнованиями, олимпиадами и так далее. Как это было сделано с одной из проблем, которая раньше обсуждалось, да и сейчас тоже, — это сидение за компьютерами. Сделали киберолимпиаду, прекрасное мероприятие. Второе направление следующее — вообще надо содержанием наполнить всё это. Помимо спортивности у квадроберов есть некое общение, создание костюмов, создание биографии своих образов. Можно конкурс райтингов сделать для подростков. Третье направление — смычка с защитой живой природы. У нас много краснокнижных животных, мы вполне и туда можем обратить активность подростков».

Ранее в Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов. С инициативой выступила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.

«Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — заявила она в беседе с РИА Новости.

В РПЦ квадроберство сочли пропагандой возвращения общества к язычеству. По словам замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «современные тенденции в субкультурах низводят человека до уподобления животным».