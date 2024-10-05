Сергей Безруков вступился за детей-квадроберов

Известный российский актер Сергей Безруков высказал свое мнение по поводу увлечения детей квадробингом — имитацией поведения и внешнего вида животных. Народный артист встал на защиту этого явления, отметив, что оно может быть полезно для развития детей.

По словам Безрукова, на ранних этапах обучения в театральных вузах студентов как раз учат изображать различных животных, ставя им за это оценки. Он считает, что квадроберы, дети, увлекающиеся этим, могут в будущем стать успешными актерами.

«Это было довольно-таки интересно, такое актерское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь…», — подчеркнул Безруков в беседе с изданием 78.ru.

Актер убежден, что для детей квадробинг — это всего лишь игра, поэтому в этом нет ничего страшного. По его мнению, такое подражание животным скорее раскрепощает и развивает ребенка.

Между тем, в Государственной Думе РФ недавно заявили о намерении законодательно запретить пропаганду квадроберства. Первый заместитель председателя профильного комитета Яна Лантратова сообщила, что разрабатывается соответствующий законопроект.

В парламенте назвали детей, увлекающихся квадробингом, «жертвами пропаганды». Причем под запрет могут попасть не только квадроберы, но и любая «деструктивная идеология», по мнению депутатов.

Таким образом, высказывание Сергея Безрукова, известного своей активной гражданской позицией, стало неожиданным вызовом планам законодателей. Актер встал на защиту детского увлечения, считая его творческим и полезным для развития ребенка.