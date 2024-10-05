Проверка школьных столовых, аудит условий проживания детей в соцучреждениях, подведение итогов летнего этапа акции "Безопасность детства", это то, чем занимаются региональные детские омбудсмены.

Как рассказала в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в Астраханской области подростки вместе с папами учились походной жизни: устанавливали палатки, готовили на костре, играли, ловили рыбу. А организовала фестиваль региональный детский омбудсмен Анна Фадеева.

Ее коллега в Костромской области Татьяна Быстрякова провела прием осужденных женщин по вопросам детско-родительских отношений в исправительной колонии № 3, а также встретилась в СИЗО с несовершеннолетними подозреваемыми и беременными женщинами.

При содействии регионального омбудсмена Светланы Протасевич в Ивановской области издана книга "Ивановы сказки" для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Посетив учреждения, где воспитываются и обучаются дети, региональный детский омбудсмен в Нижегородской области Маргарита Ушакова осмотрела медицинские кабинеты, столовые, поговорила с администрацией и встретилась с ребятами из центра наставничества для подростков.

В Тульской области Ирина Кузнецова провела личный прием граждан, обсудив с родителями вопросы дополнительного образования и семейных споров об определении места жительства детей в судебном порядке.

В Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын подвел итоги летнего этапа Всероссийской акции "Безопасность детства". В ходе этой акции было проверено около 5 000 объектов: детские и спортивные площадки, лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря, торгово-развлекательные центры, парки и скверы.

В Ненецком автономном округе Галина Гуляева организовала для школьников выезд в музей посёлка Красное.

В Еврейской автономной области Ирина Пинчук проверяла условия в школьных столовых.

В Чеченской Республике Хамзат Хирахматов и участники Детского общественного совета провели субботник в парке.