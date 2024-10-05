Эксперты предположили, когда в России повысится рождаемость

Уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. По их мнению, это произойдет за счет вступления многочисленного поколения женщин 2010 года рождения в детородный возраст.

Согласно исследованию, в 2023 году рождаемость опустилась до значений 2000-х годов — 1,265 млн, а за первые шесть месяцев 2024-го на свет появились всего 600 тысяч детей. По словам экспертов, число рождений в перерасчете на одну женщину сохраняется стабильным.

Как пишет издание, больше всего темпы рождаемости снизились в возрастной группе 30–34 лет. Но в следующее десятилетие ситуация изменится. К этому времени число женщин в возрасте 24–26 лет достигнет почти трех миллионов. По мнению экспертов, властям следует сосредоточиться на обеспечении условий для тех, кто уже запланировал стать родителями. Для этого нужно увеличение доходов и создание необходимой инфраструктуры в городах.

Ранее врач Ольга Луценко объясняла, что лучше всего становиться родителем вовремя и по законам природы. Женщины, которые откладывают «репродуктивные планы», рожают только одного ребенка. И это никак не способствует повышению демографии.