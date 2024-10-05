Гришаева, Буланова и Ланская поделились воспоминаниями о школе

Сегодня — День учителя. Пусть школьные годы уже позади, но воспоминания о них и учителях оставляют огромный след в жизни человека. Наши звезды специально для Womanhit рассказали о своих любимых учительницах и о том, какое влияние оказало это общение на их дальнейшую судьбу.

Нонна Гришаева: «Вера Лаврентьевна была очень доброй»

Первую учительницу актрисы Нонны Гришаевой звали Вера Лаврентьевна.

«Несмотря на то, что я ушла из школы, где она у меня преподавала с первого по третий класс, все равно на протяжении всей жизни мы продолжали поддерживать отношения. Последний раз, когда мы виделись, ей уже было за 90. Она была удивительным, теплым человеком», — вспоминает актриса.

Нонна Гришаева уверена, что ей очень повезло с первой учительницей:

«Она была действительно очень доброй и не отбивала охоту у детей приходить в школу. Нам было интересно идти на ее уроки, а это очень важно, особенно — в начальной школе», — говорит Нонна.

Мама актрисы тоже была учительницей и работала там же, где училась девочка.

«У меня не только мама — педагог английского, но и бабушка была учителем географии и даже завучем нашей школы какое-то время. И они, безусловно, мне помогали, но все равно это усложняло, конечно же, мою учебу. Мама — давлела (смеется) педагогически надо мной и пыталась все контролировать. А вообще я была чистым гуманитарием и совсем ничего не понимала в точных науках, в этом плане мне было сложно», — признается артистка.

Ее любимыми предметами были русская литература, история, география, нравились уроки биологии. Гуманитарные науки ей давались настолько хорошо, что ее сочинения неоднократно отправляли на выставки. Но с математикой, физикой и химией актриса, по ее признанию, «никак не могла наладить отношения».

«Я вообще их не понимала», — говорит она.

В младших классах Нонна Гришаева была очень прилежной ученицей.

«Я сразу полюбила нашу первую учительницу Веру Лаврентьевну и мне очень не хотелось ее огорчать. Поэтому, что касается дисциплины, она у меня была идеальная, и я даже в первом классе успела повисеть на 'почетной доске» (смеется) как круглая отличница. Вот, а во втором классе у меня уже появилась четверка по математике (Смеется)».

Татьяна Буланова: «Она была нашим большим другом»

Певица Татьяна Буланова признается, что помнит практически всех своих учителей. Но больше всех она полюбила свою классную руководительницу.

«Учительница, которая пришла к нам в четвертом классе и вела нас до девятого — она была нашим классным руководителем, преподавала литературу и русский язык — могу сказать, что она меня оказала огромное влияние. Так, некоторых писателей я воспринимала тогда только через ее отношение. Конечно, когда я стала старше и перечитывала все эти произведения классические, я на них уже смотрела сквозь призму своего собственного опыта. Но в детстве я смотрела во многом на книги ее глазами. Она была нашим другом большим. К сожалению, ее уже нет в живых. Но мы до последнего поздравляли ее каждый год с днем рождения. Встречались и навещали нашего учителя. Наталью Федоровну Мазневу».

Валерия Ланская: «Дети чувствуют, как к ним относится учитель»

Актриса театра и кино Валерия Ланская в детстве сменила семь школ. Параллельно с учебой она серьезно занималась спортом — фигурным катанием и художественной гимнастикой. Ведь ее мама Елена Масленникова была тренером по фигурному катанию, готовила Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. А отец Александр Зайцев работал профессиональным хореографом.

«Из-за большого количества тренировок я пропускала много уроков, поэтому школьные годы в моих воспоминаниях не сильно отложились. Я часто меняла школы и учителя просто не успевали становиться любимыми», — рассказала Woman Hit Валерия.

Тем не менее она была хорошисткой и до сих пор благодарна педагогам, что они понимали ее ситуацию и часто шли навстречу юной спортсменке.

«Все предметы я сдавала вовремя. Что-то учила в дороге, в перерывах между тренировками, иногда импровизировала. До сих пор удивляемся с мамой, как я все тогда успевала, ведь везде мы передвигались на общественном транспорте», — вспоминает Ланская.

10-й и 11-й классы она оканчивала уже экстерном, чтобы поступить в театральный институт имени Бориса Щукина на курс Юрия Шлыкова.