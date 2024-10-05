Гагарина рассказала, почему ее дети не любят гаджеты

Российская эстрадная певица Полина Гагарина в разговоре с StarHit поделилась, что старается выстраивать взаимоотношения с детьми — 16-летним Андреем и семилетней Мией — вокруг теплых разговоров по душам. По ее словам, в семье не возникает споров из-за гаджетов, поскольку дети ценят живое общение.

В моей семье главные ценности строятся вокруг теплых разговоров по душам. Поэтому у меня нет трудностей с детьми по поводу их зависания в телефонах или планшетах. Скорее такая трудность есть у меня самой, — призналась она.

Гагарина отметила, что Мия крайне чутко реагирует, если ей в семейный выходной нужно срочно ответить на сообщение по работе. По словам артистки, дочь просит ее «убрать телефон и побыть просто мамой».

Главное, к чему мы стремимся с детьми, — провести вместе время, с выключенными телефонами и включенными сердцами, — добавила артистка.

Ранее сообщалось, что актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух вышли в свет вместе с трехлетним сыном Львом. Семья появилась на благотворительном теннисном турнире. Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с мероприятия.

До этого стало известно, что Евросоюз ввел санкции против российских певцов Полины Гагариной и Ярослава Дронова (SHAMAN), а также артиста театра и кино Ивана Охлобыстина и основателя LIFE.ru Арама Габрелянова. В список также попали предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко, информировало представительство ЕС в июне.