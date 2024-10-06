Шесть книг для чтения с детьми разного возраста

Каждую неделю сотрудники московских библиотек советуют, какие книги можно прочитать с малышами, а какие — обсудить с подростками. Виктория Харланчук из библиотеки № 107 рекомендует произведения Алексея Ремизова, Дианы Уинн Джонс и других авторов.

© Mos.ru

Забронировать заинтересовавшее издание можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

«Кострома и другие сказки» Алексея Ремизова

В красочной и доброй книге вы найдете сказки Алексея Ремизова — философа, одного из лучших сказочников начала XX века. Это прекрасный и живой текст, наполненный множеством позабытых древнерусских слов и образов из народных сказок, которые хочется вспомнить и передать детям. Юные читатели познакомятся с такими героями, как гуси-лебеди, Снегурушка и многие другие.

Отдельно хочу сказать об иллюстрациях художницы Веры Павловой — они отлично передают фольклорный дух, их хочется рассматривать снова и снова. Книга обязательно понравится и взрослым, и детям — вы совершенно точно захотите иметь такую в своей домашней библиотеке.

«Лучшая мама на свете» Себастьяна Переза

Французский писатель Себастьян Перез создал невероятно трогательную книжку о том, как нужны и важны мамы. Об уникальной связи родителя и ребенка, любви и семье, доме и уюте он рассказывает на примере 17 самых разных мам. Здесь будут и мама-паучиха, и мама-слониха, и мама-лиса.

Каждую из историй будет интересно обсудить с ребенком. Кроме того, книга поможет развитию эмпатии и эмоционального интеллекта.

Детям постарше

«Календарь Линнеи» Кристины Бьорк

Осень — отличное время, чтобы начать вести дневник наблюдений за природой и окружающим миром. А вдохновить на это могут маленькие истории о девочке Линнее, которая любит растения и цветы, умеет замечать красоту во всем. Книга Кристины Бьорк, лауреата Международной премии памяти Астрид Линдгрен, — настоящая арт-терапия, которая пробудит в ребенке интерес к своему городу и дому, научит видеть уникальность каждого времени года, каждого растения и животного.

Если эта книга понравится вашему юному читателю, обязательно возьмите для него и другую из серии — «Линнею в саду художника», она рассказывает о жизни и творчестве Клода Моне.

Однажды юная Софи Хаттер проснулась и поняла, что в буквальном смысле стала старше — сразу на 50 лет. Она догадалась, что это козни Болотной ведьмы, проклявшей ее. Софи решила отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть свой настоящий облик. Но сможет ли она победить страхи, обрести семью и любовь? Узнаете, если прочитаете книгу. Думаю, и дети, и взрослые будут возвращаться к ней раз за разом.

Именно этот роман и вдохновил японского режиссера и аниматора Хаяо Миядзаки на создание знаменитого мультфильма «Ходячий замок», который тоже будет интересно посмотреть. Но имейте в виду: книга и мультфильм — отдельные, самостоятельные произведения.

Подросткам

«Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Дэвида Торо

Генри Дэвид Торо — американский естествоиспытатель, эссеист, поэт и философ. Книга о нескольких годах, проведенных в одинокой хижине в лесу, — его личный опыт, своеобразный эксперимент и ответ обществу потребления того времени.

Ее интересно читать и сегодня. Обсудите с ребенком идею писателя, порассуждайте о том, что такое комфорт, что нужно сделать, чтобы снять тревогу и напряжение, которые время от времени чувствует каждый.

«Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории» Яны Сороки

Если вы думали, что знаете все обо всех закоулках Москвы, то книга поможет взглянуть на любимый город с неожиданной стороны и вам, и вашему ребенку. Она написана доступно и легко, а для полного погружения в атмосферу наполнена красочными фотографиями.

Исследовательница московской архитектуры Яна Сорока обещает 19 путешествий по старинным домам. Она научит смотреть на знакомые детали свежим взглядом, вместе с автором вы будете разглядывать фасады, дергать за старинные ручки необычных дверей и узнавать, что за ними скрыто, заходить в роскошные парадные и наблюдать, как менялась мода на архитектурные стили.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».