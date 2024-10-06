Педиатр объяснила, как вернуть ребенку интерес к нормальной еде

Педиатр Шерстнева: чтобы ребёнок стал хорошо есть, нужно заинтересовать его едой. Нередко мамы страдают из-за того, что чадо начинает игнорировать «нормальную еду» или ест катастрофически мало. При этом сладости и фастфуд он готов есть хоть каждый день. Как же в такой ситуации наладить режим питания? Объяснила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники доказательной медицины DocDeti Екатерина Шерстнева.

Врач обратила внимание, что расстройства питания бывают и у детей. Однако первым делом стоит не паниковать, а попробовать наладить ситуацию. Нужно заинтересовать ребёнка едой.

Вот несколько правил

Ешьте вместе. Выберите те приёмы пищи, которые вам удобнее, — завтрак, обед или ужин.

Приобщите к сервировке. Попросите ребёнка выбрать скатерть и тарелки, разложить приборы и салфетки. Но, даже если что-то пойдёт не так, не ругайте его.

Не накладывайте еду. Отдайте инициативу ребёнку. Пусть возьмёт то, что сам хочет, и положит себе из больших тарелок. Будьте готовы, что он может и не съесть свой выбор или, наоборот, попросить добавки.

Выбирайте продукты вместе. В магазине позвольте ему самому найти различные продукты. Например семь фруктов и овощей по цветам радуги: красные томаты, оранжевая морковь, жёлтые бананы и т. д.

Готовьте вместе с ребёнком. Ему подойдут простые задания, например достать продукты из пакета, помыть их, убрать в холодильник. ⠀

«Если заинтересовать едой не получается и вас всерьёз беспокоит питание ребёнка, то стоит обратиться к специалисту, который работает с нарушением питания», — отметила Шерстнева.

Как снизить интерес ребёнка к сладкому

Если хотите привить ребёнку правильные пищевые привычки, не акцентируйте внимание на десерте. Вкусняшки не должны у него ассоциироваться с подарком или наградой за хорошие оценки или доеденный суп.

По словам специалистов Роскачества, сладости стоит воспринимать так же, как и салат, кашу и котлету. Над этой задачей и стоит поработать родителям.