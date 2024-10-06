Российских школьников научат защищаться от хакеров

Над этим с профильными ведомствами работает Минфин. Там отметили, что число мошенничеств с использованием цифровых технологий растёт и злоумышленники чаще вовлекают в свои преступления молодёжь. Например, подростков, у которых есть свои банковские карты. Рассказываем, чему хотят учить школьников.

© Секрет Фирмы

Как будут проходить уроки

На занятиях по кибербезопасности школьники: - услышат об основных схемах кибермошенников; - в игровой форме отработают навыки быстро вычислять таких злоумышленников.

О чём расскажут школьникам

Детей хотят научить защищать личные данные и вообще грамотно вести себя в киберпространстве.

Например, школьникам расскажут про дропперство, сообщили «Известия». Это вид мошенничества, когда злоумышленники выводят нечестно заработанные деньги через банковские карты третьих лиц.

Часто для этого используют как раз «пластик» подростков, который сейчас банки выдают с 14 лет. Аферисты предлагают детям за небольшую плату предоставить им доступ к картам.

Ранее стало известно, что в России начнут проводить олимпиады по труду среди школьников.