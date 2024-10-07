Остеопат: эти позы ребенка за партой гарантируют искривление позвоночника

Остеопат Дмитрий Симкин рассказал, когда положение тела ребенка за столом говорит о первых признаках искривления позвоночника.

Для того, чтобы осанка школьника оставалась правильной и не вылилась в будущем в сколиоз, важно следить за тем, как он сидит за столом, например, во время обеда или выполнения уроков.

В разговоре с «АиФ» остеопат Дмитрий Симкин напомнил, что длительное сидение в неправильной позе рано или поздно рискует привести к формированию стойкой деформации позвоночника и вызвать ряд проблем со здоровьем.

Поэтому важно обращать внимание на первые признаки искривления позвоночника, подчеркнул врач. Тревожным знаком должна стать привычка ребенка наклоняться в любую сторону, когда он делает уроки. Например, когда ребенок опирается на один локоть, упирается грудью об край стола, откидывает спинку стула и одновременно съезжает тазом вперед на край сидения.

Также неправильной считается поза, когда ребенок слишком сильно наклоняется вперед, не опираясь при этом на спинку стула, а шея вытянута вперед.

Спина «колесом» - еще один сигнал, который говорит о том, что у ребенка формируется неправильная осанка. При такой позе позвоночник и плечи сильно сгибаются вперед, а спина принимает форму «колеса».

Симкин объяснил, что зачастую неправильная поза ребенка за столом связана с неправильной организацией рабочего пространства.

Поэтому врач посоветовал родителям обратить внимание на габариты рабочего стола, стула, на котором сидит ребенок.

Высота стола и стула должны регулироваться, чтобы подстроить их под рост школьника. Также важно выбирать модели с наклонной поверхностью, чтобы школьнику не приходилось постоянно сгибать спину.

У стула должна быть спинка, поддерживающая спину ребенка. При ее отсутствии допустимо использовать специальные ортопедические подушки.

Еще одно полезное приспособление — специальная подставка для книг, с помощью которой учебник можно будет установить на уровне глаз.

Если все вышеперечисленные меры не помогают, а ребенок все равно продолжает заваливаться на одну сторону, стоит обратиться к остеопату, чтобы выявить причину, считает Симкин. Так, перекос корпуса в одну сторону может быть связан с родовыми травмами, последствиями перенесенных инфекций и хирургических вмешательств.