Психиатр посоветовал родителям квадроберов обращаться к специалисту

Речь идёт о случаях, когда ребёнок на постоянной основе ведёт себя как животное — ходит на четырёх конечностях, питается из миски и «гадит по углам».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Тетюшкин подчеркнул, что не стоит путать игру и «абсолютное подражание».

«Вопрос не в увлечениях и каких-то развлечениях, вопрос в том, насколько это влияет в целом на жизнь человека. Если человек в порядке развлечения играет в зайчика, допустим, в детском саду всех наряжали зайчиками — они все квадроберами были, эти дети, или нет? Конечно, нет. Одно дело, когда речь идёт об игре, другое дело, когда это уже абсолютное подражание животному — этот ребёнок или подросток не откликается на человеческое имя, ходит исключительно на четырёх конечностях, питается из миски, ведёт себя соответственно, гадит по углам и дерёт занавески. Тогда, наверное, это уже всё-таки свидетельствует о некоем неблагополучии. Необязательно это надо лечить. Возможно, это педагогическая запущенность, возможно, это психологические проблемы. В любом случае — это негативный сигнал. Надо исходить не из названия, а из того, насколько меняется в негативную сторону поведение и социальная адаптация данного конкретного ребёнка. Диагноза, такого как «квадробер», не существует. Если это не то, что иногда в какой-то компании два часа в день, допустим, а прямо на постоянной основе, тогда, конечно, это либо к психологу, либо к психиатру — смотря, насколько человек стал звероподобен».

Ранее в Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов. С инициативой выступила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.