Смертельный тренд: подростков учат дышать парами маркеров и лаков для ногтей

В TikTok начал распространяться смертельный тренд под названием «хромирование» — детей и подростков учат дышать токсичными парами бытовых предметов, чтобы получить опьянение. Такие действия вызывают зависимость и тяжёлые заболевания, вплоть до летального исхода. Об этом пишут «Известия» в понедельник, 7 октября.

Специалисты Детского медицинского центра Коэна изучили более 109 роликов, связанных с трендом. Видео набрали более 25 млн просмотров. В большинстве роликов фигурировали маркеры (31% материала), баллончики со сжатым воздухом (17%) и лаки для ногтей (12%). Более трети (39%) таких видео сняли несовершеннолетние, на каждом втором (52%) упоминалась зависимость или повторное употребление токсичных веществ.

«Особую тревогу вызывает то, что используются предметы, которые есть дома у каждой семьи, и ребёнок легко может их взять», — отметил ведущий автор исследования Кеерти Кришна.

«Хромирование» — это разновидность токсикомании, то есть зависимости организма человека от легко испаряющихся ядовитых веществ, которые не входят в список наркотических. Обычно это средства бытовой химии, в составе которых есть ацетон, бензол, толуол, трихлорэтан и другие компоненты. Попадая на слизистую, они способны вызывать психоактивное действие, похожее на алкогольное опьянение.

Чаще токсикомании подвержены дети и подростки, поскольку им свойственны стремление к независимости, любопытство и нежелание оценивать последствия. При первом вдыхании веществ у подростка возможны галлюцинации, чувство эйфории, но при индивидуальной непереносимости могут наблюдаться рвота, головная боль, головокружение и боль в животе.

В сети появились игры, которые могут приучить подростков сбегать из дома и уклоняться от наказаний.