Эксперт назвал растения, которые опасны для детей и животных

Ассистент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель перечислил растения, которых следует избегать в доме и особенно в спальне, где человек проводит значительную часть времени.

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Например, по словам эксперта, карликовые хризантемы могут вызывать аллергические реакции: от раздражения на коже до проблем с дыханием. Монстера содержит ядовитый сок, которые способен вызвать отек гортани и слизистой оболочки рта.

"Если растение не трогать, то вреда не будет, но вот питомцы или маленькие дети, которые решат пожевать его побеги, могут пострадать", - отметает Кифель, которого цитирует aif.ru.

Также в списке небезопасных растений диффенбахия. Сок в ее листьях при попадании на человеческую кожу способен вызвать ожог. А если он окажется во рту ребенка, то может случится отек слизистой. Для животных контакт с диффенбахией чреват летальным исходом.

Еще один нежелательный гость в доме - филодендрон, чей сок содержит оксолат кальция. Это кальциевая соль щавелевой кислоты, которая используется при производстве керамической глазури. Если вещество проглотить, оно может вызвать язвы и онемение.

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