Педиатр рассказала о признаках низкого иммунитета у детей

Детский врач Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева рассказала о признаках низкого иммунитета у ребенка. По ее словам, дети могут болеть ОРВИ от восьми до двенадцати раз в год и это нормально, сообщает официальный ресурс медучреждения.

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По словам специалиста, о снижении детского иммунитета говорят наличие у ребенка двух пневмоний в год, двух синуситов или четыре случая гнойного отита, а также долго незаживающие порезы, ссадины, молочница ротовой полости, задержки в росте и развитии.

По мнению доктора Сергеевой, зачастую одно респираторное заболевание ребенка перетекает в другую его форму после посещения детского сада или школы. Однако простуды важны для организма, поскольку преодоление этих недугов способствует укреплению детского иммунитета и обучает растущий организм эффективным способам противодействия инфекции.