Как и зачем сочинять сказки для своего ребенка

Сказки не только развлекают, но и учат, вдохновляют и помогают справляться со сложными жизненными ситуациями. На этом основана сказкотерапия. Ирина Прокофьева, детский психолог и сказкотерапевт рассказала нам о том, какие проблемы решают сказки и, главное, как научиться писать истории для своего ребенка.

Какие проблемы решают терапевтические сказки

Страхи и фобии: страх высоты, темноты, боязнь животных, уколов и др.

Тревожность и стресс: сказка поможет расслабить нервную систему и увидеть новое решение проблемы.

Эмоциональные и поведенческие проблемы: жадность, зависть, нежелание спать в своей кроватке или чистить зубы и так далее.

Психосоматические расстройства: сказкотерапия может помочь в понимании и выражении эмоций, которые являются причиной психосоматических симптомов.

Семейные проблемы: сказки могут помочь в улучшении семейных отношений, предлагая модели взаимодействия и решения конфликтов.

Проблемы самооценки: сказкотерапия широко применяется для преодоления застенчивости и повышения уверенности в себе.

Социальные и коммуникативные трудности: сказки показывают примеры конструктивного общения и сотрудничества.

Развод или потеря близкого: сказки могут помочь детям и взрослым справиться с горем и принять изменения, происходящие в их жизни.

Актуализация внутренних ресурсов: через образ героя сказки помогают осознать и активировать внутренние ресурсы и сильные стороны, которые могут быть незаметны в повседневной жизни.

Ирина: «Помимо решения этих проблем, терапевтические сказки могут использоваться как способ формирования положительных черт характера и позитивных подсознательных установок».

Как писать сказки для своего ребенка

Определите цель

Хотите ли вы помочь ребенку справиться с конкретной ситуацией, развить определенные навыки или, наоборот, скорректировать негативные поведенческие модели.

Придумайте героя

Герой должен быть похожим на ребенка (иметь схожие интересы и черты характера), но не должен быть идентичным. Ведь одна из причин эффективности сказкотерапии — это то, что фантазийный сюжет не вызывает у ребенка критики и сопротивления: все плохое происходит не со мной, а с мишкой или зайкой.

Психолог: «В сказках для малышей героями могут стать животные, в возрасте 5—8 лет — сказочные существа (эльфы, драконы) или дети-персонажи. Для более старшего возраста — подростки-супергерои, ученые или путешественники».

Опишите его мир

Задайте герою проблему, аналогичную проблеме ребенка (это цель, которую мы определили в первом пункте), опишите, как она мешает ему. Добавьте цель, которую сказочный персонаж очень хотел бы достичь (женитьба на принцессе, богатство, путешествие, стать главой королевства или обрести другой ценный приз), если бы не существующая проблема.

Чтобы история была интересной, добавьте волшебства и приключений.

Постройте сюжет

Приключение или испытание: герой должен отправиться в путешествие или столкнуться с рядом испытаний, которые символизируют борьбу с его проблемой. Поначалу он действует привычным для себя образам, поэтому не может преодолеть испытания.

Помощники и ресурсы: включите персонажей или элементы, которые помогут герою. Это могут быть волшебные предметы, мудрецы, говорящие животные и так далее. Помощник показывает новый образ действий или внутренний ресурс, которого герой раньше не видел.

Развитие сюжета: герой начинает действовать по-новому, постепенно у него получается все лучше и лучше.

Кульминация: герой сталкивается с основным испытанием. Это ключевой момент, где он должен проявить новое качество или способ действий, чтобы преодолеть проблему.

Решение: герой успешно преодолевает свою проблему или находит новый способ справляться с ней.

Фееричный финал

Опишите, как изменилась жизнь героя после преодоления проблемы. Все рады и хвалят его, он обретает то, о чем мечтал. Не жалейте ярких красок — финал должен вдохновить ребенка повторить сказочный сценарий, чтобы тоже получить награду.

Чего делать не стоит

Морализировать в конце

«Вот видишь, какой Петя молодец — ты же тоже так можешь, делай как Петя».

Поверьте, это только вызовет сопротивление и настроит ребенка против ваших сказок.

Пытаться решить сразу несколько проблем

Действуйте точечно. Да, нам хочется починить все и сразу, но перегруженный сюжет только затруднит терапию.

Пренебрегать развлекательной составляющей

Чтобы ребенок воспринял сказочный сценарий и стал его копировать, сказка должна его по-настоящему увлечь. Если сюжет плоский, персонажи не интересные, проблема решается слишком быстро, и сказка эмоционально не вовлекает — ждать позитивных сдвигов не следует.

Воспринимайте сочинение сказок не как работу на результат, а как интересный творческий процесс (и к тому же полезный), дайте волю воображению и получите от этого удовольствие.

Ждать быстрого результата

Сказкотерапия — это не волшебная таблетка. Скорее всего, первая же сказка не вызовет быстрых изменений поведения. Действуйте системно, продолжайте терапию сказками — ведь это не только полезно, но и приятно, правда?