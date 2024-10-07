Госдума рассмотрит проект о штрафах за оскорбление педагогов

Оскорбление при исполнении. Штрафы за оскорбление, возможно, введут и для защиты педагогов. Как сообщают «Известия», в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов — публичное в офлайне или в интернете.

Штрафы варьируются от 5 тысяч рублей для физлиц до 700 тысяч рублей для юрлиц. Оскорбление в интернете карается более высоким штрафом, чем вне виртуального пространства. Это инициатива депутатов от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Проект уже направлен на отзыв в Верховный суд и правительство.

Ряд сторонних депутатов поддержали законопроект, отмечая, что в конфликтных ситуациях часто закон становится не на сторону педагогов, что способствует снижению заинтересованности в профессии. Business FM спросила у экспертов, как они относятся к инициативе, насколько она необходима и будет ли работать такой закон.

Татьяна Филина, заслуженный учитель Российской Федерации:

— У нас таких конфликтов никогда не было. Это не значит, что родители или дети не ведут себя жестко, но так откровенно, как иной раз показывают в интернете, такого нет. Тут тоже такой момент, да, но кто это будет отслеживать и кто кому поверит, потому что я сама, когда работала в муниципальной школе, встречалась с ситуациями, когда родители просто говорят: «Нам же сказали, что так было, почему мы должны верить вам?» Вот меня интересует механизм, как он будет работать, этот закон. Принять-то не проблема. — Публикации еще куда ни шло, можно отследить. — Да, а вот внутреннее дело, ну дети слышали, может быть, но это не факт, что они подтвердят, потому что родители тут же сейчас скажут — нет, нельзя, молчите, все. Конечно, какие-то шаги надо делать, потому что у нас в целом как-то немножко заболело общество и все эти процессы современные очень это все вскрыли, но так просто какими-то штрафами или запугиванием [это не исправить]. Мне кажется, что-то надо другое, я не знаю, общее уважение какое-то, а это очень сложно. При всем при том, что я вам сказала, что у нас в школе такое невозможно, тем не менее у нас треть детей и родителей, которые привели их в нашу школу не по вере, не по убежденности, а потому что здесь тепло, уютно и хорошо.

Лев Соболев, учитель словесности, заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии города Красногорска (негосударственного общеобразовательного учреждения):

«Как это будет в каждом случае решаться? Вы же понимаете, что возможно, что если будет принято, первое время действительно, как всегда у нас, когда начинается какая-то кампания, там уже просто лоб расшибают. Как говорил Козьма Прутков, усердие превозмогает рассудок. Все это на деле может оказаться совершенно неоднозначным. Ведь и учитель тоже может вывести ученика из себя просто потому, что он начинает его травить, такие случаи бывали и бывают, поэтому сама по себе возможность обращаться в суд у учителей всегда была, как у любого гражданина. К чему это будет приводить, я не могу спрогнозировать. Когда человек вышел из себя настолько, что не контролирует себя, он не думает про указы, он пытается освободиться от той злобы, того остервенения, которое в нем сейчас есть. Дай бог, чтобы это не было физическим воздействием, потому что и с той и с другой стороны такое тоже бывало, поэтому я не знаю, что из этого получится».

Владимир Степанов, старший юрист практики трудового права адвокатского бюро ЕПАМ:

— Включение такого состава, как оскорбление, в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает публичное порицание данного деяния и ответственность конкретно оскорбивших не перед учителем, а ответственность перед государством в виде штрафа или иного административного наказания. То есть юридически работник может как предъявить исковое заявление к непосредственно оскорбившим, так и обратиться в правоохранительные органы затем, чтобы на совершивших данное деяние государство возложило некую публичную ответственность. — Насколько может быть эффективным этот механизм, как он будет работать? Прозвучавшее публичное оскорбление как доказать? — Ну конечно, здесь потребуются видеозаписи, аудиозаписи, показания свидетелей. Если, например, оскорбление было совершено в классе, то в качестве свидетелей могут быть вызваны учащиеся, но показания должны даваться в присутствии педагога и по определенной судебной процедуре, но, в принципе, это возможно. В Уголовном кодексе есть специальные составы, предусмотренные в случае оскорбления представителей власти, военнослужащих, неуважения к суду. Если Госдума внесет в этот перечень еще и педагогических работников, с моей точки зрения, это не будет противоречить законодательству, подчеркнет значимость педагогических работников в нашей социальной системе.

Минпросвещения заявило, что «концептуально поддерживает предложения по административной ответственности за оскорбление педагогических работников и готово рассмотреть законодательную инициативу при ее поступлении», отмечают «Известия».