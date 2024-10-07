В России до 2030 года появятся ИИ-учителя

Эксперт предсказал появление в России ИИ-учителей до 2030 года

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До 2030 года в России технологии искусственного интеллекта (ИИ) начнут внедряться в образовательный процесс. Как отметил вице-президент МТС Евгений Черешнев, ИИ сможет выполнять некоторые функции преподавателей в школах и вузах. Он подчеркнул, что автоматизация образования поможет решить проблему нехватки квалифицированных учителей, несмотря на наличие талантливых учеников.

По словам Черешнева, чтобы ИИ мог заменить учителей, программы должны научиться персонализировать обучение. Он объяснил, что для этого потребуется система, которая будет оценивать потенциал каждого ученика, анализируя его знания, способности и то, как он воспринимает разные виды контента. В результате появятся ИИ-сервисы, которые смогут создавать индивидуальные образовательные маршруты, подбирая подходящие методики обучения на основе анализа больших данных.

Эксперт уверен, что внедрение ИИ в образовательный процесс начнётся в ближайшие 2-4 года как в России, так и в других странах. Сначала это коснётся дополнительного профессионального образования и курсов, а затем дойдёт до вузов. Однако в школах ИИ в качестве преподавателей появится медленнее, ведь для детей важно взаимодействие с настоящими наставниками, с которыми можно установить эмоциональный контакт.