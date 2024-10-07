Российских школьников и студентов обучат основам кибербезопасности

В российских школах и вузах появится обязательная программа обучения основам кибербезопасности

© Ferra.ru

Минфин вместе с Минпросвещения и Минобразования разрабатывают программу уроков по кибербезопасности для школьников и студентов. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев. По словам ведомства, необходимость таких занятий возникла из-за роста онлайн-операций в финансовой сфере, что одновременно привело к увеличению числа мошеннических действий с использованием цифровых технологий. В Минфине подчеркнули, что теперь особое внимание уделяется обучению граждан навыкам киберзащиты.

Чтобы бороться с финансовыми преступлениями, министерство разрабатывает специальные методические материалы для школьников и студентов. В этих материалах планируют не только рассказать о распространённых схемах мошенничества, но и дать практические навыки распознавания таких действий. В Минфине отметили, что обучение будет проходить в игровой форме, что поможет детям быстрее усвоить важную информацию и научиться защищать себя в интернете.

Программа обучения включает темы по кибертехнологиям, защите личных данных, противодействию социальной инженерии и популярным видам мошенничества, таким как фишинг и вишинг. Материалы для занятий будут отправлены в учебные заведения уже в текущем учебном году, а преподавателей начнут готовить к тому, чтобы они могли эффективно передавать эти знания детям и студентам.