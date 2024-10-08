Большинство родителей помогают детям с домашним заданием

Школьные домашние задания могут вызывать затруднения, поэтому 92% россиян помогают с ними своим детям. Это показало исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Причем 37% родителей делают это регулярно, 39% — периодически, а 16% — редко. При этом женщины помогают детям с домашней работой чаще, а из возрастных групп в основном это делает молодежь в возрасте до 34 лет.

Задания могут отнимать у школьников ощутимую часть свободного времени. Однако больше трети (36%) опрошенных отмечают, что у их детей на «домашку» уходит от 1 до 2 часов в день. 27% ответили, что их дети тратят на нее и вовсе до часа в день. По мнению 22% опрошенных, домашняя работа у их детей занимает от 2 до 3 часов. Также 10% утверждают, что их дети тратят на нее еще больше времени.

Чаще всего дети жалуются на трудности, делая задания по математике (42%), а также русскому (28%) и иностранным языкам (26%). А вот физика и химия, которые часто считают самыми сложными предметами, вызывают проблемы у 15 и 13% детей опрошенных.

Родителям, в свою очередь, сложнее всего даются математика и иностранные языки (по 31%). Также у 17% возникают трудности с химией и русским языком, а у 16% — с физикой. Примечательно, что мужчины реже сталкиваются со сложностями во время помощи с заданиями по математике, но чаще — при решении заданий по информатике и рисованию или труду.

При этом больше половины (51%) родителей считают, что с момента их учебы в школе домашняя работа стала объемнее — им кажется, что в детстве они тратили меньше времени на учебу за пределами уроков. Так чаще других отвечали респонденты в возрасте 18-24 лет (67%). А 44% полагают, что задания стали сложнее, поскольку сами иногда в них теряются. Такой ответ в основном выбирали опрошенные старше 45 лет.