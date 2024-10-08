70% школьных столовых в Томской области работают с нарушениями

70% школьных столовых в Томской области работают с серьезными нарушениями
Сентябрьская проверка Роспотребнадзора школьных пищеблоков Томской области выявила серьезные нарушения санитарных норм в 70% проверенных учреждений. Из 14 школ, попавших под пристальное внимание инспекторов, 10 были посещены в рамках плановых профилактических визитов, а 4 подверглись внеплановой проверке.
Какие нарушения выявили специалисты?
- В большинстве проверенных школ инспекторы зафиксировали несоблюдение правил мытья посуды. Это может стать причиной распространения болезнетворных бактерий, угрожая здоровью школьников.
- Неправильная обработка инвентаря, особенно используемого для приготовления пищи, также является серьезным нарушением, способным привести к бактериальному загрязнению продуктов.
- Применение инвентаря с дефектами, например, треснувших кастрюль или погнутых ножей, не только создает опасность травм, но и может привести к загрязнению пищи.
- Нарушение температурного режима хранения овощей (температура +20°С при норме +10-12°С) приводит к порче продуктов, что может отразиться на их вкусовых качествах и, что важнее, стать причиной пищевых отравлений.
- В некоторых школах не соблюдалась установленная рецептура блюд, что говорит о возможном нарушении технологических процессов и недостаточной квалификации персонала.
- Отсутствие информации о калорийности блюд в ежедневном меню затрудняет для родителей контроль за рационом питания детей и может привести к нарушению режима питания школьников.
- Несоблюдение концентраций растворов дезинфекционных средств и отсутствие бактерицидного оборудования на участках порционирования блюд значительно увеличивает риск бактериального загрязнения пищи.
В настоящее время на контроле Роспотребнадзора находятся 320 школ Томской области. Особое внимание уделяется тем школам, которые переполнены из-за закрытия других учебных заведений на капитальный ремонт и перераспределение учеников.
Результаты проверок вызывают серьезные опасения. Ситуация требует немедленного реагирования от руководства школ, органов образования и Роспотребнадзора.