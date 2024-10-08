70% школьных столовых в Томской области работают с нарушениями

Сентябрьская проверка Роспотребнадзора школьных пищеблоков Томской области выявила серьезные нарушения санитарных норм в 70% проверенных учреждений. Из 14 школ, попавших под пристальное внимание инспекторов, 10 были посещены в рамках плановых профилактических визитов, а 4 подверглись внеплановой проверке.

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Какие нарушения выявили специалисты?

В большинстве проверенных школ инспекторы зафиксировали несоблюдение правил мытья посуды. Это может стать причиной распространения болезнетворных бактерий, угрожая здоровью школьников.

Неправильная обработка инвентаря, особенно используемого для приготовления пищи, также является серьезным нарушением, способным привести к бактериальному загрязнению продуктов.

Применение инвентаря с дефектами, например, треснувших кастрюль или погнутых ножей, не только создает опасность травм, но и может привести к загрязнению пищи.

Нарушение температурного режима хранения овощей (температура +20°С при норме +10-12°С) приводит к порче продуктов, что может отразиться на их вкусовых качествах и, что важнее, стать причиной пищевых отравлений.

В некоторых школах не соблюдалась установленная рецептура блюд, что говорит о возможном нарушении технологических процессов и недостаточной квалификации персонала.

Отсутствие информации о калорийности блюд в ежедневном меню затрудняет для родителей контроль за рационом питания детей и может привести к нарушению режима питания школьников.

Несоблюдение концентраций растворов дезинфекционных средств и отсутствие бактерицидного оборудования на участках порционирования блюд значительно увеличивает риск бактериального загрязнения пищи.

В настоящее время на контроле Роспотребнадзора находятся 320 школ Томской области. Особое внимание уделяется тем школам, которые переполнены из-за закрытия других учебных заведений на капитальный ремонт и перераспределение учеников.

Результаты проверок вызывают серьезные опасения. Ситуация требует немедленного реагирования от руководства школ, органов образования и Роспотребнадзора.