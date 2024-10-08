Эксперт призывает родителей не покупать детям питбайки

Любой транспорт, в особенности самоходный - большой риск для всех участников дорожного движения. Увлечение питбайками, мопедами и прочей мототехникой среди несовершеннолетних может привести к трагедии, уверен руководитель мотошколы Ильшат Сафаров.

Он утверждает, что родители не в полной мере осознают опасность такой техники.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что что-то может с вами произойти? Мы знаем и видим, что рядом происходит - ДТП с летальными исходами, с детьми, порой с близкими людьми. Но никто никогда не думает о том, что это коснется его, - говорит Сафаров.

Так, недавно в Чапаевске подросток перевернулся на питбайке.

Одно из решений проблемы, как оградить несовершеннолетних от опасности, власти видят в повышении штрафов. Так, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ужесточить штрафы. За первое такое нарушение родители заплатят до 100 тыс. рублей, а за повторное - до 300 тыс. рублей с возможностью изъять мототехнику, пишет inkazan.ru.

В настоящее время штраф составляет 30 тыс. рублей, а кроме того, родителей ребенка могут привлечь за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию.

Также есть инициатива регистрировать питбайки как транспортные средства наряду с автомобилями.

Кроме того, есть и приверженцы кардинальных решений в этой области: ввести полный запрет на продажу и использование любого транспорта до 18 лет.