Обматеривший школьников трудовик вернулся к работе

В Красноярске учителю труда, который называл детей «щенками» и ругался с использованием нецензурных выражений, объявили выговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления образования городской администрации.

«По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор», — рассказал собеседник агентства в ведомстве, отметив, что учитель приступит к работе 9 октября.

Поводом для заседания комиссии стало обращение школьника, который пожаловался на манеру общения педагога. Мальчик рассказал, что учитель ругается матом, а еще якобы приносит в учреждение алкоголь. Часть сказанного школьник подкрепил видеодоказательством, на котором педагог грубо общается с учениками.

Несмотря на запись с урока, за педагога вступились родители детей: они попросили не увольнять трудовика.