Крупную соцсеть обвинили в нанесении вреда детской психике

Популярную социальную сеть TikTok обвинили в том, что она использует программное обеспечение, вызывающее привыкание у молодых людей, а также в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщило Reuters.

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По его данным, иски соответствующего содержания подали против этой соцсети 13 штатов США и округ Колумбия. Авторы этих обращений убеждены, что TikTok старается заставить детей смотреть контент как можно дольше и чаще. Кроме того, этот ресурс искажает информацию об эффективности модерации контента.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонт заявил, что TikTok делает людей зависимыми от социальных сетей, чтобы увеличить корпоративную прибыль. Его коллега из Нью-Йорка Летиция Джеймс уверена, что молодые люди испытывают трудности с психическим здоровьем из-за таких ресурсов, как TikTok. Генеральный прокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швалб заявил, что TikTok ведет нелицензированный бизнес по переводу денег посредством прямых трансляций и функций виртуальной валюты.

Кроме того, TikTok обвинили в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних пользователей. Эту точку зрения обосновали тем, что прямые трансляции и виртуальная валюта TikTok «работают как виртуальный стрип-клуб без возрастных ограничений».

Сама соцсеть заявила, что категорически не согласна с выдвинутыми обвинениями. По словам ее представителей, она предлагает надежные меры безопасности для подростков и родителей.

В марте власти Китая пообещали не допустить принудительной продажи TikTok кому-то из граждан США. Оказалось, что в Пекине предпочитают блокировку этой соцсети в Соединенных Штатах продаже. Также есть сведения, что власти Китая призвали США прекратить давление на соцсеть.