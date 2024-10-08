Что о квадроберах говорят Лавров, Мизулина и остальные

Субкультура квадробинга вызвала обсуждения в политических кругах и привлекла внимание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Что о переодевающихся в животных подростках говорят дипломаты, депутаты и общественники?

Что Лавров сказал о квадроберах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 октября обсудил квадроберов с армянской делегацией перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, дипломат поинтересовался у коллег, есть ли в республике тенденция на переодевание людей в животных и подражание их повадкам.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — посмеялся Лавров.

В ответ глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что знает о таком новом движении, а посол республики Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы начали определять себя «как гендер».

Как в Госдуме относятся к квадроберам

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что дети-квадроберы являются «жертвами кривого воспитания», а их родители — «сумасшедшие на всю голову люди».

«Есть, извините, сумасшедшие на всю голову мамаши и папаши, которые говорят, мол, у нас деточка — квадробер, мы ее на веревочке выгуливаем. Это показывает, что дети являются жертвами кривого воспитания родителей, злоупотребляющих пивом. Тут надо браться за родителей. Бахнутая мамаша пересмотрела турецких сериалов с чекушкой», — заявил он NEWS.ru.

Парламентарий также предложил ввести многомиллионные штрафы для маркетплейсов, торгующих аксессуарами для квадроберов, а также не упоминать о субкультуре, чтобы о ней поскорее забыли.

В то же время депутат Андрей Свинцов призвал законодательно запретить квадробинг, а депутат Сергей Колунов предложил лишать родительских прав тех, чей ребенок стал участником движения. Соответствующее предложение он направил детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой.

Что Мизулина говорила о квадроберах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что квадробинг представляет собой тренд, который «пройдет, как и все другие». На фоне обсуждения запрета субкультуры общественница также выступила против введения уголовной ответственности для родителей квадроберов.

«Я плохо отношусь к подобным репрессивным мерам. Считаю, что изъятие ребенка из семьи и тем более уголовная ответственность — это очень крайние и радикальные меры, к которым надо подходить осторожно. Тогда, когда все остальное было испробовано», — сказала она на встрече с молодежью в Челябинске.

Что говорят священники о квадробинге

Субкультура квадроберов может быть Божьим промыслом, а из ее участников могут вырасти будущие батюшки, заявил протоиерей из Белоруссии Сергей Лепин.

«На четвереньках по лужайкам или верхом на воображаемой лошади вполне могут бегать будущие батюшки. Знайте, дорогие мои, что где-то нынче подрастают на лужайках будущие батюшки и матушки из квадроберов и хоббихорсингш. В этом — я подозреваю — и заключается дивный Божий Промысл как об этих чудаковатых субкультурах, так и о Церкви», — отметил священнослужитель.

При этом замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что квадробинг пропагандирует возвращение общества к язычеству и варварству.