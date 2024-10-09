Гинеколог назвал ранние признаки беременности

Беременность — это удивительное и волнительное время для каждой женщины. Одним из ключевых моментов является распознавание первых симптомов, которые помогут понять, что внутри вас зарождается новая жизнь. О том, по каким ранним признакам можно распознать беременность, «Вечерняя Москва» узнала у акушера-гинеколога сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Роберта Кещяна.

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Усталость и сонливость

Одним из первых признаков беременности является повышенная утомляемость и желание спать больше обычного, рассказал врач.

«Это связано с изменением уровня гормонов и увеличением уровня прогестерона», — пояснил гинеколог.

К другим ранним признакам наступления беременности, по словам врача, можно отнести следующие:

Тошнота и рвота: многие будущие мамы уже на ранних стадиях сталкиваются с утренней тошнотой и даже рвотой; Изменения груди: она становится более чувствительной, увеличиваются размер и форма; Частое мочеиспускание: из-за увеличения матки и давления на мочевой пузырь беременные женщины могут испытывать частые позывы к мочеиспусканию; Запор: повышение уровня прогестерона может замедлить работу кишечника, вызывая запор; Изменение аппетита и вкусовых привычек, некоторые продукты могут вызывать отвращение; Отсутствие менструации: задержка менструации — один из наиболее очевидных признаков беременности, особенно если у женщины регулярный менструальный цикл; Дискомфорт в нижней части живота: некоторые женщины могут испытывать легкие боли или дискомфорт в нижней части живота, связанные с ростом матки и растяжением связок.