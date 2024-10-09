Педиатр рассказал, как предотвратить обмороки у детей из-за уроков

Предотвратить детские обмороки помогут оптимальный режим дня, богатая белковыми продуктами диета, а также физкультура, рассказала NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Антонина Зорина. По ее словам, из-за хронического недосыпа и отсутствия тренировки сердечно-сосудистой системы могут возникнуть ситуации, когда элементарная школьная нагрузка приводит к потере сознания.

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«Создайте оптимальный для ребенка режим дня. Не забывайте о сбалансированном питании, богатом белком, клетчаткой и природными аминокислотами. Обязательна физическая нагрузка не менее сорока минут в день. Не перегружайте ребенка кружковой деятельностью в ущерб отдыху. Не закрывать глаза на такие симптомы у детей, как слабость, головокружение, обморочные состояния. Важно своевременно обратиться к врачу и получить направления на обследования», — отметила Зорина.

Ранее педиатр Екатерина Морозова рассказала, что школьник должен отдыхать после уроков хотя бы 1,5 часа, не приступая к домашнему заданию, чтобы его жизнь была сбалансирована. По ее словам, верное сочетание времени на отдых и учебу сохранит здоровье ребенка.

До этого член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что учитель не имеет права не отпустить ребенка в туалет на уроке — за это его могут даже привлечь к административной ответственности. По его словам, если ученика наказали за то, что он вышел в туалет без разрешения, нужно жаловаться в прокуратуру и местный департамент образования.