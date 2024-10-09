Как родители влияют на развитие маленького ребенка

Первые пять лет жизни ребенка закладывают основу для его обучения, поведения и здоровья. Опыт раннего детства формирует мозг малыша и его способность к обучению, развивает социальные навыки и умение справляться с повседневными трудностями и стрессовыми факторами. Эмоциональное, социальное и физическое развитие маленьких детей оказывает непосредственное влияние на их поведение, готовность к школе и общее развитие ребенка, влияя на привычки, которые распространяются на взрослую жизнь.

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Как же мы, родители, влияем, поддерживаем или перечеркиваем правильное развитие малыша? Об этом нам рассказал Евгений Евгеньевич Крашенинников, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований, отец пятерых детей.

Сфера общения — назовем ее первым этапом развития, это та сфера, в которой дети должны научиться эффективно общаться со своей семьей, сверстниками, учителями и другими людьми. Как мы, родители, можем эффективно обучать своего маленького ребенка общению, чтобы у того по мере взросления все эти «эффективности» переросли в навыки общения и выстраивания отношений?

Есть одна большая иллюзия, которая существует в сознании многих людей. В ее основе лежит следующий парадокс. С одной стороны, взрослые считают, что ребенка надо развивать, искать специальные программы, книги, кружки, всячески структурировать его жизнь, иначе у ребенка не разовьются качества, которые потом потребуются ему в жизни, чтобы достигать своих профессиональных и личных целей. Но, с другой стороны, большинство взрослых уверены, что они, в основном, нормально справились с возникавшими в их жизни задачами; при этом в никаких особых развивающих программах не участвовали. Но если большинство людей становятся нормальными развитыми взрослыми в результате жизни в обычных условиях и посещая стандартную школу, то, может, и не требуется изыскивать каких-то особенных средств развития, а просто предоставить ребенку возможность спокойно барахтаться в мутных волнах бытия? И тогда не нужно специально учить общаться – жизнь сама научит. Во всяком случае, если взрослый задается вопросом «как научить общению и выстраиванию отношений», тем самым он дает понять, что сам эти отношения выстраивать умеет. Ведь без этого он не сможет научить ребенка.

А вот умеют ли на самом деле взрослые общаться? Начнем с простого: каков словарный запас взрослого человека? Речь идет не об общем количестве слов, значения которых он знает, а о количестве слов, в принципе употребляемых в жизни. Согласно исследованиям, для жителей России он составляет в среднем примерно 2 тысячи слов; из них регулярно используемых (хотя бы раз в год) будет, наверное, в два раза меньше. При этом немалая часть этих слов являются профессиональными терминами, которые человек употребляет только на работе. Много это или мало? Можно сравнить с «Толковым словарем живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, в котором около 200 тысяч слов. Можно со «Словарем языка Пушкина» (все слова, которые Александр Сергеевич употребил в письменных текстах примерно за 20 лет) – там их 24 тысячи.

И каждый может провести простой эксперимент: попросить какого-нибудь близкого родственника, чтобы он как-нибудь через недели две (когда вы подзабудете о разговоре) включил вечером, когда вы вернетесь с работы, диктофон и записал незаметно все ваши разговоры. И так сделал раза три. А потом произведите простой количественный подсчет: сколько слов вы употребили во всех беседах с домочадцами в процессе поедания борща, рассказа о пакостных кознях заместителя начальника отдела, просмотра сериала «Броневик уходит от погони» (или «Милашка Сью и ее парни») и обсуждения семейной жизни соседки? Сколько новых слов было во второй и третий вечер – тех, которые не прозвучали в первый? Часто ли употреблялись слова, не обозначающие предметы и явления, которые находятся вокруг нас (на кухне, когда разворачивалась беседа: «половник», «милая», «добавка», «по второй», «началось» – или на работе в течения дня: «рейсфедер», «ватман», «беломор», «сволочь», «перевыполнение плана» и т. п.). Были ли среди них слова «незначительно», «восторг», «непредсказуемый», «эквивалент», «аэроплан» (а эти слова как раз из тех, которыми оценивается наш словарный запас, так как мы их знаем и можем пользоваться), не говоря уже о «бом-брамселе», «фенолфталеине» и «отнюдь»?

Второй вопрос: сколько минут вы разговаривали вообще со своими домашними? Именно минут? И из интересного для нашей темы: сколько минут вы разговаривали со своим ребенком-дошкольником? Не просто при нем, а именно с ним. Были ли это интересные для него темы? Вот какой самый популярный вопрос, который задают родители, забирая ребенка вечером из детского сада? Да, правильно: «Что было сегодня на ужин?» Как вы догадываетесь, обсуждение кулинарных практик не входит в приоритетные темы размышления ребенка. Второй вопрос по популярности: «Ну, что сегодня было?» В каком смысле – что было? Ну вот если вас после работы спросить «ну что сегодня было», вы сразу броситесь рассказывать длинными сложноподчиненными предложениями о перипетиях рабочих будней? Скорее всего, буркнете, что, мол, нормально все. Но даже если ребенок что-то начинает рассказывать, то ведь взрослый часто в ответ просто кивает и нечленораздельно мычит, да иногда подпускает междометия вроде «а-а!» или «ну да», таким способом поддерживая «беседу».

Для того, чтобы научить ребенка разговаривать, надо с ним разговаривать. А для этого нужно, чтобы, во-первых, вам было, о чем сказать, во-вторых, чтобы эти темы были интересны и ребенку, и, в-третьих, чтобы беседа не была чередованием монологов (один рассказал о своем, другой гмыкнул и в ответ о своем поведал). То есть, нужно уметь слушать, понимать, про что говорится и задавать вопросы, на которые собеседнику – в данном случае ребенку – будет интересно отвечать.

Мама одного трехлетнего мальчика как-то пожаловалась моей супруге (а она психолог, работающий с дошкольниками), что он не разговаривает. Супруга спросила, а о чем вы с ней говорите, на что получила логичный с точки зрения матери ребенка ответ:

«Как о чем? Вы что – не поняли?! Я же вам сказала: он не умеет разговаривать!!»

Ну, так и не научится никогда.

Ещё один этап — это физическое развитие. На протяжении всех этапов развивается как крупная, так и мелкая моторика. Развитие крупной моторики позволяет передвигаться, удерживая равновесие, координацию, легкость и уверенность. А как физическое развитие влияет на психическое здоровье малыша? Ещё много десятилетий назад великий швейцарский психолог Жан Пиаже (хотя он, конечно, не просто великий – не только внутришвейцарски, но и для всех стран и народов) назвал самую раннюю стадию развития интеллекта сенсомоторной. То есть, ребёнок решает встающие перед ним задачи путём координации образов восприятия и движений. Нам кажется, что младенец, который двадцать раз согнул и распрямил ножку, просто дергает ногами; на самом деле он овладевает своим телом: он же не знает, какую мышцу надо напрячь, чтобы совершить правильное действие.

Легкая ли это задача? Давайте вспомним, легко ли было нам прыгать в школьном спортзале через «коня» и «козла», легко ли было перепрыгивать планку, установленную на метровой высоте? А ведь это может сделать любой здоровый человек; и нам показали и подробно рассказали, что должна делать толчковая нога. А что же говорить о ребенке, который не знает ещё ничего? И каждое «одинаковое» движение, которое он совершает, становится все совершеннее.

Правда, не надо забывать, что развитие моторики (особенно мелкой) влияет на развитие интеллекта именно в раннем возрасте; а то многие учителя начинают оправдывать этим психологическим тезисом измывательства над учениками при постановке хорошего почерка. В школе интеллект развивается уже иными способами; да и многочасовое погружение в деятельность, которая в будущем не будет иметь практического применения (большинство людей сейчас тексты печатает на клавишах гаджетов) тоже к развитию ребенка отношения не имеет.

Главное же в работе с физическим развитием детей – это, конечно, чтобы они научились не бояться физических действий. А для этого надо не время занятий физкультурой увеличивать – нет; для это надо предоставить им пространство разумного, осознанного риска, чтобы они могли опробовать свои физические возможности. У нас в дошкольной педагогической культуре слово «риск» вызывает оторопь. В европейских детских садах может на площадке расти дерево, по которому лазают воспитанники детского сада. В Москве же, например, даже горки в детских садиках запретили, чтобы ребенок случайно не удавился шарфиком, с нее поскользнувшись.

Но для этого взрослый должен внимательно отслеживать ситуацию. Мама, которая пришла с детьми на детскую площадку, и лайкает ВКонтакте кулинарные изыски подруг в тот момент, когда забывшийся в игре ребенок пробегает мимо железных качелей, на которых раскачиваются другие восторженные и ни о чем не думающие дети, создает ситуацию, когда физическое развитие может окончиться физическими травмами. Но и ходить все время за ним бессмысленно, иначе он не научится сам определять степень опасности. В каждом конкретном случае – это поиск меры между инициативностью и самостоятельностью ребенка и его безопасностью. И, как и всегда, достигается она до начала деятельности: когда взрослый осматривает детскую площадку и понимает, в каких местах можно удариться, упасть, порезаться – и в этих точках оказывается во время игры ближе, причем так, что ребёнок на это и внимания не обращает.

Этап социально-эмоциональной сферы. Социальное и эмоциональное развитие помогает детям понять, кто они такие, что они чувствуют и как взаимодействовать с другими. Социальное и эмоциональное здоровье дошкольников помогает детям формировать позитивные взаимоотношения, а также управлять своими эмоциями и выражать их в самых разных ситуациях. Что родителю важно знать в контексте общения с ребенком в «поле» эмоций? Не кричать, сто раз объяснять, посещать все детские площадки и кружки (для социализации)?

Понятно, что кричит родитель обычно от бессилия. Но, как я только что сказал, во всех ситуациях, если мы хотим, чтобы что-то получалось хорошо, действовать надо до того, как может возникнуть проблема.

Семья собирается в театр кукол. А малыш долго натягивает рейтузы. Мало того: уже надел, а потом быстро стянул – оказывается, где-то что-то трётся. И помощь не принимает – сам хочет справиться! Родители понукают его: быстрее! быстрее! Потом сами начинают в четыре руки помогать, а чадо отбивается, стремясь к самостоятельности. Да и он же чувствует, что тут трет, а взрослые же не понимают! Крик, ор, скандал. И ведь нельзя не торопиться – театр поджимает.

А почему театр поджимает? Потому что мы решили начать одеваться за час пятнадцать до начала. А вы впервые одеваете ребенка? Вы не догадываетесь, что это не процесс облачения робота? А ведь он еще и в туалет неожиданно может захотеть. Ну так начните одевать за час тридцать. А если раньше выйдете, то лишний раз с горки пусть скатится возле дома или в театральном музее возле кукол сфотографируется. (Да, в седьмой раз! Но у вас же не пленочный фотоаппарат, где каждый кадр на счету).

Дети за столом толкаются и мешают друг другу. Ну так посадите их так, чтобы они не соприкасались – разведите на разные края стола. Не в наказание за дебош – а до начала совместного процесса пищеварения. На столе пусть не будет лишних предметов (игрушек в первую очередь, но и вообще всего неожиданного; а необходимое лежит рядом). Зовите есть, когда уже стол накрыт и тарелки полны, чтобы они не начали задираться от нечегонеделания.

Короче, любую проблему лучше всего решать до ее возникновения. После тоже ее можно решить (хотя это труднее); но беда еще в том, что этот конфликтный опыт останется в ребенке и в пространстве вашего общения навсегда.

И социализация – это не погружение в хаотическую среду сверстников. Социализация – умение адаптироваться к новым нормам. Но для этого нужно сначала понимать, что нормы в принципе есть.

Вот какие у вас в семье есть нормы? Не требования, которые произносятся многократно и потом не выполняются («Ложиться спасть надо в девять!» – и каждый день он ложится то в десять, то в одиннадцать; «Выключи телевизор!» сказали и пошли на кухню, а телевизор как пыхтел, так и пыхтит). Норма – это то, что нужно выполнить, можно выполнить и выполняется. Выполняется не потому, что орут и колотят, а потому что это норма. Если для маленького ребенка ежевечерняя чистка зубов станет нормой, то он сам будет следить за взрослыми, чтобы они это делали. Наличие норм дома – первый этап. А потом ребенок должен увидеть, что в другой семье (или другом пространстве) есть иные нормы, непохожие, а иногда и противоположные (у вас за столом не разговаривают, а в другой семье вечерняя встреча за трапезой – главное место общения). И это ситуация развития, ситуация социализации: обсудить и понять, почему и наша норма, и иная возможны; почему, если другие делают по-иному, это не означает ни их странности, ни нашей неправоты.

А если дома хаос, то погружение ребенка в хаос двора добавит синяков и душевных травм, но не сформирует нормальных коммуникативных способностей.

Вообще, тема социализации — камень преткновения у многих родителей. Те, кто не водят детей в детский сад, каждый день «получают» за это — ведь малыш совершенно не социализируется! Те, кто водят на кружки и секции, но тоже не водят в детский сад детей, также «получают», но меньше — социализация, конечно, есть, но ее недостаточно! Что вы думаете про «социализацию» маленького ребенка?

Открою секрет. Если учителю, взявшему в сентябре 1-й класс, не сказать, кто из первоклассников посещал детский сад, а кто нет, то он, даже пообщавшись с ними месяц, не сможет точно определить, кто из них четыре года к восьми утра сквозь снег и ветер брел в близлежащее дошкольное учреждение, чтобы в кругу двадцати сверстников по команде есть тефтели и строиться на прогулку, а кто гулял с бабушкой на детской площадке, посещал кружок хореографии и лето проводил у бабушки в деревне с двоюродными сестрами и домашней птицей. Точность угадывания будет пятьдесят на пятьдесят. Прошедший школу социализации в группе детского сада может быть замкнутым и забитым, может быть буйным и неподчиняющимся; лишенный счастья коллективного дошкольного воспитания может флегматично царапать парту, а может весело ухахатываться с одноклассниками. Поэтому, когда родители, один из которых имеет возможность сидеть дома с детьми, отдают их в детский сад ради социализации, они не решают проблему.

Еще и еще раз: воспитание и социализация происходят в семье. Общайтесь с ребенком сами, ходите в гости к друзьям – в том числе и тем, у кого есть дети; приглашайте их к себе; отпускайте на длительное время к старшим родственникам, если есть такая возможность – и обсуждайте с ребенком, не торопясь и честно, возникающие проблемы в его общении с людьми. Ну, можно, в крайнем случае, и родить кого-нибудь дополнительно для пущей социализации всех.

А если в семье есть воспитание и социализация, то погружение в иную среду детского сада может помочь ребенку.

Когнитивный этап. Когнитивное развитие детей включает в себя все процессы, связанные с тем, как дети мыслят, понимают окружающий мир и ориентируются в нем. Основные этапы развития в когнитивной области включают математические и научные понятия, такие как количество, классификация, причина и следствие. Первые 5 лет формируют подход детей к обучению. Это когнитивное развитие включает в себя такие элементы, как любознательность, инициатива в поиске информации и адаптация поведения в ответ на новые знания. На сегодняшний день существует масса «развивашек с пеленок». Какое ваше отношение к тому, чтобы почти с первых дней жизни, обложить его «учебниками» 0+, развивающими карточками, года в 3 начать заниматься с ним ментальной арифметикой и прочими «модными» «развивающими» активностями?

У психологического развития есть свои законы. Разумеется, их нельзя описать в коротком тексте. Но нужно понимать, что если что-то делать раньше, это не обязательно лучше. Хорошо ли, если ребенок научился читать в три с половиной года? Ничего дурного в этом нет. Мало того, у него появляются новые возможности. Значит ли это, что надо учить читать с трех с половиной лет? Нет, конечно. Мало того, нет никакой гарантии, что выучившийся рано чтению станет потом заядлым книгочеем, а освоивший книжную премудрость после шести так и не проникнется в нужное время Писемским, Хайнлайном и Монтескье.

С первых дней жизни нужно создавать уверенность в том, что окружающий мир добр и закономерен; что родители что-то требуют не потому, что сегодня именно так зачесалась левая пятка; что ничего опасного в поле его передвижения по полу квартиры нет, так как ближние позаботились об этом, и можно свободно исследовать окружающий мир, так как ножи убраны, лекарства спрятаны, ручки на дверцах шкафчиков временно отвинчены, на розетки надеты заглушки, а хрустальная ваза ближайший год без солнечных лучей прозябает в шкафу. Тогда ребенок становится самостоятельным, инициативным и автономным: раз мир безопасен, раз я уверен в мире, то я могу пробовать, искать, экспериментировать, придумывать.

И еще совет родителям: читая рекламу развивающих книг, кружков и игр, пробуйте оценить их так, как будто покупаете пылесос, зная, что вам могут хотеть продать не обязательно некачественное, но, как минимум, вам не особо нужное. Закупая курс ментальной арифметики, спросите себя: «А бывает ли не ментальная арифметика?» – и уточните в словаре, что значит слово «ментальная». Заказывая в интернет-магазине развивающую игру, представьте себя играющим в нее и подумайте, сколько минут вы бы стали в нее играть. Обнаружив у друзей прекрасную книгу для развития всего у всех за три недели, вспомните, что даже на овладение простейшим способом завязывания шнурков у вас ушло чуть дольше времени. После чего купите ребенку на эти деньги мороженого, сядьте с ним на пол посреди комнаты, начните совместно сооружать из самых примитивных кубиков замок феи, пригласите человечков, которых сообща слепили из дешевого пластилина, и начните там жить вместе с ребенком. Это точно развивает. Его и вас.

Какие ваши советы, как с малышом до 5 лет нужно общаться, чтобы потом не было «травм с детства» (по крайней мере тех, что мы можем получить в возрасте до 5 лет)? Давайте я расскажу о том, как выстраивать нормальное эмоциональное поле в общении с ребенком на одном развернутом примере.

Известно, что главная проблема в детском саду – дневной сон детей. Сколько криков и слез, сколько конфликтов, сколько перегретых эмоций… Понятно, что дети не спят в саду, в первую очередь, потому что они не спят днем дома. Как же родителям сделать так, чтобы ребенок всегда спал днем без истерик и обид? Я не беру тех родителей, которых это вообще не волнует; речь о тех, кто хотел бы дитя днем уложить, но он спать не хочет.

Здесь есть две важные установки, которые нужно помнить.

Первая. Для каждого дошкольника дневной сон естественен; его организм точно устает и хотел бы отдохнуть. (Речь именно о физиологии, а не о том, чтобы спросить хочет ли он спать). То есть, любой малыш может заснуть днем и для него это органично. Так что нужно приложить усилия, понимая, что это ему и требуется, и его организм – наш помощник.

Установка вторая. Но в принципе, если что, он может и не поспать днем – с ним ничего фатального не произойдет. Значит, я должен сделать все, чтобы он заснул, и он заснет в 9 случаях из 10, но, если не заснет, это не трагедия. А вот для того, чтобы он заснул, рецепт простой. Во-первых, никогда не говорить, что он должен спать; нет – мы просто полежим, а потом встанем. Во-вторых, нельзя, чтобы он бегал и орал, и вдруг неожиданно его спать поволокли. Нет, подготовка начинается заранее: убрали игрушки, легли, прочитали книжку, песню спели – то есть, минут двадцать мы создаем медленное и тихое пространство. Разумеется, взрослый все это время проводит с ребенком (и это, кстати, и взрослому классно: представляете, сколько вы перечитаете своих любимых детских книжек!). В-третьих, все вокруг должно быть подготовлено: в кровати не валяются твердые предметы, которые могут неожиданно ткнуть в бок; свет погашен и занавески задернуты; исключена, насколько получится, возможность неожиданных звуков, которые могут разбудить засыпающего (в театре мы же выключаем телефон – так и тут это сделать можно); из поля зрения изымаются все лишние предметы, которые могут подтолкнуть к отвлечению от засыпания (игрушки убраны; папина зажигалка и мамин фен не окажутся неожиданно в поле зрения). И, в-четвертых, подготовка ко сну должна быть обставлена традиционными, ритуальными действиями. Малыш закрывает шторы; бабушка, приоткрыв дверь, передает воздушный поцелуй; одеяло подтыкается с трех сторон; говорится «спокойной ночи» зайчику и мормышке – у каждой семьи это свое индивидуальное. И ни в коем случае нельзя эти ритуалы увеличивать непосредственно в процессе подготовки ко сну («А еще давай попрощаемся с куклой Мюзеттой…», «А на твой поцелуй я передам свой, а ты теперь опять мне, я же тебе передал…»)

И ребенок заснет за пятнадцать минут. А если не заснет, то смотри установку номер 2. Но он заснет.

Дело в том, что эти простые правила помогают выстраивать нормальный эмоциональный фон в общении с ребенком и в любой другой, более простой ситуации. Понимание реальности; отсутствие бессмысленного давления, когда понятно, что оно бесполезно; обустройство устойчивого обихода с правилами (малышу самому нравится следить за правилами!); неторопливость в принятии решений; готовность к изменениям.

И тогда в семье будет атмосфера доверия – и кричать не придется.