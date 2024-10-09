Плюсы и минусы семейного образования

Родители детей, обучающихся в семьях, чиновники от образования и прочие заинтересованные лица попытались в очередной раз найти точки соприкосновения во взглядах на относительно молодое в нашей жизни явление - "Семейное образование".

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В Ульяновске состоялось совместное заседание комиссии региональной Общественной палаты по социальной политике и рабочей группы по вопросам семейного образования при ОП Ульяновской области. Корреспондент "РГ" ознакомился с его материалами, а также с мнением педагогов и родителей.

И в школу не пойдем

До 1918 г. семейное обучение в России было делом обычным, но в советский период всех обязали посещать школу. Возрождение упраздненного института состоялось уже в 1992 году, что подтвердил в 2012 году новый федеральный закон "Об образовании в РФ". В нем говорится, что ребенок, получающий образование в семье, имеет право на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также обязан пройти государственную итоговую аттестацию - ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11-м.

Есть ли перспективы у семейного образования? Свое мнение корреспонденту "РГ" высказала Людмила Табакова, преподаватель общественных дисциплин в Ульяновском авиационном колледже:

«Перспективы, несомненно, есть. Особенно если у нас станет количественно расти средний класс. Будет больше людей, которые смогут себе это позволить. Сегодня в обществе уже не насаждается чувство коллективизма. Наоборот, упор делается на индивидуализм. Растут коттеджные поселки. Процесс, по всей видимости, на начальном этапе, но развиваться все это будет».

По словам родителей, качественный скачок в этом деле произошел в период пандемии, когда школьники перешли на "дистанционку" и люди увидели, что отказ от очного посещения школы не так страшен.

Статистика: не хуже и не лучше

Впрочем, массовым явлением в Ульяновской области СО пока не стало. Детей, обучающихся в семьях при помощи родителей, нанятых педагогов и онлайн-программ, в регионе насчитывается около 1500 человек. Статистику озвучила замдиректора департамента общего и дополнительного образования регионального минпросвещения и воспитания Людмила Юдина. В этом году ЕГЭ сдавали 105 "семейных" выпускников. Итоги в основном совпали со средними по региону.

«По русскому, химии, биологии, истории, базовой математике средний балл оказался ниже среднего по области. Самый низкий - по истории: 50. По остальным отставание небольшое, на 5-9 баллов. По профильной математике и литературе балл оказался на уровне региона, по физике и английскому - выше. Стобалльников среди "семейников" нет, но 16 человек оказались высокобалльниками - набрали более 80 баллов. Критичных результатов нет, но и высоких тоже. В принципе, результаты адекватные», — сообщила чиновница.

Что касается ОГЭ по итогам девяти лет обучения, то из 57 находящихся на СО учеников двое заработали "двойки" по обществознанию и не получили аттестаты. По всем остальным предметам результаты положительные. Не до всех родителей девятиклассников удалось дозвониться.

И как тут без контроля?

«К сожалению, в отличие от 11 класса, родители девятиклассников не до конца понимают сроки и важность сдачи экзамена. Нужно проводить разъяснительную работу - родители не знают, что надо вовремя подать заявление, обратиться в школу, пройти собеседование, включить ребенка в региональную базу. Пока вопрос недоработан», — дала Людмила Юдина оценку текущей ситуации.

Стремление "доработать" связанные с СО вопросы чиновниками от школьного образования демонстрируется постоянно. В основном это означает усиление контроля за процессом обучения со стороны властей.

Как часто должны проверяться школьными педагогами знания учащихся на СО? С этим вопросом корреспондент "РГ" обратился к директору губернаторского лицея N 100 Владимиру Обласову.

«Известно, что у нас "каждый может учить и лечить". Я не совсем понимаю, как может самостоятельно обучать человек, не имеющий педагогического образования. Я - за традиционное обучение», — выразил мнение собеседник.

Что касается регулярности стороннего контроля для обучаемых на СО, то Владимир Обласов считает, что такие "замеры" нужно делать не реже чем раз в полгода.

«А если родитель просто препятствует получению ребенком образования? Чтобы государство в лице школы вовремя понимало, что что-то идет не так... В любом случае мы видеть ребенка должны», — уверен он.

Впрочем, имели место и более радикальные взгляды. Депутат Госдумы РФ ульяновец Алексей Куринный некоторое время назад продвигал в парламенте законопроект, предусматривающий промежуточную аттестацию для "семейников" аж четыре раза в год. Но после бурной дискуссии с родителями законопроект был отозван. Депутат признал, что не обладал всей полнотой информации о предмете.

Свой маршрут

Уходя на семейное обучение, дети не копируют школьную программу. Например, 12-летний сын Елены Ерофеевой (родительницы, принимавшей участие в заседании ОП) с начала учебного года уже полностью изучил обществознание за 6 класс и собирается сдавать его уже сейчас. Заканчивает изучение русского и литературы, которые намерен сдать в ноябре. Потом планирует перейти к изучению математики. В конце учебного года пройдет сдача истории, географии, биологии. И лишь английский идет в течение всего года, поскольку в нем нужно практиковаться.

«И эти индивидуальные маршруты практически у каждого семейника, — говорит Елена. — Если нам введут обязательную аттестацию по всем дисциплинам четыре раза в год - мы потеряем свое драгоценное время, которое тратим на дополнительные источники, литературу. Если мы обучаемся дома, мы выбираем какую-то другую программу, используем множество дополнительной литературы, до которой у школьных учителей просто руки не доходят. Мы потеряем время, соответственно, у нас упадет и качество образования».

Елена добавляет, что ее сын, сдав аттестацию, не забывает изученный материал, как часто происходит у ребят на летних каникулах. Грамотно писать необходимо для составления любых конспектов, считать - при походе в магазин, а чтение для него - просто увлечение.

В июле наступление на свои права "семейники" усмотрели также в рассылке от управления образования администрации г. Ульяновска писем с требованием указать, где дети будут проходить аттестацию. Родители тогда заявили свою позицию: ОГЭ и ЕГЭ - обязанность, а вот ежегодная аттестация - это право. Им можно воспользоваться, а можно сказать: "Спасибо, не надо!". И уж сообщать о своем выборе не обязаны тем более. Отказ повлек за собой обещание чиновников обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних.

Почему тянет на дом

Как и почему родители переводят детей на семейное обучение? О своем случае рассказывает Татьяна К.:

«Мой сын на семейном обучении четвертый год. Не ходил ни в школу, ни в садик. Он быстро устает. Если бы посещал школу, не успевал бы ходить уже ни в какие кружки. А сейчас усваивает школьные предметы, посещает изостудию и много чего еще. У него есть друзья, такие же дети на семейном обучении».

О возможности организовать СО Татьяна узнала из цикла передач с протоиереем Димитрием Смирновым на телеканале "Спас". Нашла в интернете опытных "семейников". Идея понравилась.

«На семейном обучении мы сами можем выбрать учебники, которые, нам кажется, более подходят ребенку. Конкретно нашему. Среди домашних, например, пользуются популярностью советские учебники. Сейчас также переиздаются учебники Ушинского, адаптированные к нашему времени», — рассказала Татьяна.

Что касается промежуточной аттестации, то собеседница "РГ" предпочитает проходить ее в школах Санкт-Петербурга и Москвы.

Иная ситуация у Елены Ерофеевой.

«У меня трое детей, старшему 12 лет, он обучается по семейной форме обучения. Среднему ребенку 10 лет. Он учится в общеобразовательной школе, младшему семь скоро будет. Он пока собирается идти в школу, а там посмотрим», — рассказывает она.

Тут все просто. Старший сын значительно опережает сверстников в развитии. Предложили идти сразу во второй класс. Но каково первоклашке по возрасту будет обитать среди старших ребят? А вот средний уверенно влился в школьный коллектив, оброс друзьями и уходить на СО не собирается. Так что все очень индивидуально.

Многие родители переходят на семейное обучение из-за буллинга в школе. Они забирают ребенка из токсичной среды, находят ему репетиторов, онлайн-платформу, и дети спокойно и успешно учатся.

Кстати

Основной причиной перевода детей на семейное обучение большинство родителей считают сильно, по их мнению, просевшее в последние годы качество школьного образования.

Формы семейного обучения различны. Есть и такой вариант: родители-"семейники" собираются вместе, нанимают педагога для группы детей, снимают в складчину помещение и организуют семейный класс. С каждым годом явление обретает все более четкие контуры.