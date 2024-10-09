В Госдуме предложили создать службу по отлову бродячих собак

Система борьбы с бродячими собаками в России нуждается в концептуальном пересмотре, сообщила депутат Госдумы Василина Кулиева. «Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией бродячих собак», - сказала она в беседе с «Газетой.Ru». По словам депутата, чаще всего происшествия с нападением бродящих собак, происходят на Дальнем Востоке, потому именно этот регион нуждается в помощи федерального центра. Ранее сообщалось, что стая бродячих собак напала на девочку в якутском поселке Чульман. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако региональные врачи не смогли помочь, и девочка скончалась, передает «Радиоточка НСН».