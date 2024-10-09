Психолог предупредил о разрушении психики детей-квадроберов

Необходимо тщательно следить за тем, чем интересуются дети, какие смотрят мультфильмы и программы, отметил в эфире НСН Александр Федорович.

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При определенных условиях ребенок-квадробер может заиграться, что может привести к разрушению его психики, заявил врач-психиатр, психолог Александр Федорович в пресс-центре НСН.

«Конечно, при определенных условиях ребенок может заиграться, и это может нести собой разрушение (психики – ред. НСН). Но всеми этими разрушениями кто-то управляет... Не бывает, чтобы ребенок проснулся и сказал, что он теперь квадробер. Сама по себе проблема квадробинга, на мой взгляд, несерьезная… Но если мы рассматриваем эту позицию как одну из целой палитры психологического воздействия на детей с целью подрыва государственности, продвижения экстремистских течений, то здесь однозначно это один из элементов управления», – сказал Федорович.

Он отметил, что необходимо тщательно следить за тем, чем интересуются дети, какие смотрят мультфильмы и программы.

«Детская среда и подростковая среда в принципе одно и то же, разница там не очень велика. Дети собираются в группы очень легко. Любой подросток – это всегда антагонизм. Поэтому в зависимости от того, как мы будем реагировать на те или иные проявления, мы получим в итоге либо разрушение какое-то, все эти сообщества, с которыми мы сталкивались… Дети в данной ситуации – слабое звено. Нужно понимать, почему именно антагонистические движения для него наиболее приемлемы и интересны. Здесь контент, который воздействует на детей, требует очень серьезной модерации – какие мультфильмы смотрят дети, какие каналы подключены», – добавил собеседник НСН.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН отметила, что школы и детсады обязаны выявлять квадроберов, особенно в небольших городах, где дети часто предоставлены сами себе, передает «Радиоточка НСН».