Юрист предупредила родителей квадроберов о штрафах за укусы людей

Если последствия от укуса будут серьезные, то наказание может дойти вплоть до уголовной ответственности, отметила в эфире НСН Елизавета Селезнева.

Если ребенок-квадробер укусит человека, его родитель понесет штраф в рамках административного правонарушения, заявила адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН.

«Если ребенок-квадробер укусит человека, то он понесет штраф в рамках административного правонарушения. Если будут более серьезные последствия – ухо откусит или нос – наказание будет зависеть от степени тяжести, вплоть до уголовной ответственности. Но однозначно, родитель понесет за это ответственность», - сказала Селезнева.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».