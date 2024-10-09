Школьники после выпуска предпочитают колледжи институтам

Более половины школьников после окончания девятого класса уходят в колледжи.

Тенденция прослеживается практически во всех регионах России.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«У нас 56-60% выпускников 9-11 классов идут в колледжи. Это тенденция и Петербурга, и Краснодара, и Екатеринбурга, и Казани, и Дальнего Востока — везде. Колледжи стали сильными и интересными. Есть потребность в прикладных знаниях и пораньше, ориентация на рынок труда, успешное трудоустройство. Открыли профессионалитет, который фактически вместе с компаниями проводит обучение. Просто мода на высшее образование вдруг дала сбой. Много рабочих мест, где оно необязательно. Подготовиться так, чтобы в бюджетное место в вузе попасть, это не все школы готовят, надо дополнительные усилия прилагать. Кроме того, платно учиться в вузе существенно дороже, чем в колледже».

Ранее проректор РГСУ констатировал нехватку специалистов в прикладных профессиях в РФ. Обучение таких сотрудников занимает не менее двух-трёх лет. Чтобы снизить дефицит кадров, необходимо «регулировать спрос» работников в более долгосрочной перспективе, а не только на текущий год, подчеркнул первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев.