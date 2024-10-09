Детям не следует давать продукты, содержащие трансжиры

Одна из наиболее частых ошибок в детском питании - включение в рацион ребенка продуктов, содержащих трансжиры, таких как бургеры, сосиски, колбасы и различные полуфабрикаты. Об этом сообщила главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова. Ее слова цитирует "Радио 1".

Кроме того, вредны искусственные вкусовые добавки, эмульгаторы и сахара, отметила она.

"Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы", - подчеркнула Яблокова.

Она добавила, что трансжиры оказывают негативное влияние на работу ферментной, гормональной и других систем организма.

До этого врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина назвала витамины, без которых дети не смогут правильно развиваться.

Она посоветовала включить в рацион ребенка кисломолочные продукты, которые богаты кальцием. Этот микроэлемент, по ее словам, необходим для правильного развития скелета.