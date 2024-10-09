Депутат объяснил, чем аниме отличается от квадробинга

Квадроберы подражают животным, а у животного совсем другие функции в социальной среде, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.

© Кадр из аниме "Аля иногда кокетничает со мной по-русски"

Аниме не приведет к нарушению психики детей в отличие от квадробинга, это безобидное увлечение фильмами, книгами и их героями, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Здесь большая разница. Например, аниме – это, по большому счету, внешний вид человека, увлечение мультфильмами или книгами, неким контентом и подражанием образу. Является ли деструктивным поведением то, что ребенок покрасил волосы в темный цвет, красится косметикой, даже если это ребенок 12-13 лет? Это внешний вид, вкусовщина. Кто-то любит фильмы про карате, кто-то про гонки. Это не приводит к искажению психики, эти увлечения в периоде взросления меняются. Что касается квадроберов – здесь ребенок не превращается в героя-человека. Он начинает себя психологически воспринимать животным, а у животного в нашей социальной среде совсем другие функции. На мой взгляд, это приведет к психологическому нарушению», – сказал Свинцов.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Г.Б. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева в пресс-центре НСН отметила, что школы и детсады обязаны выявлять квадроберов, особенно в небольших городах, где дети часто предоставлены сами себе, передает «Радиоточка НСН».