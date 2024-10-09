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Захарова назвала квадробинг деструктивным явлением из-за отсутствия внимания к детям

Квадробинг является деструктивным явлением, которое было вызвано отсутствием внимания к детям со стороны родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Квадробинг говорит об отсутствии внимания родителей к детям
© РИА Новости
"Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь. Он в них нуждается, может быть, ему вовсе этого недостает", – сказала она.

Как считает дипломат, одним из способов борьбы с таким движением может оказаться повышенное внимание и любовь к детям. Тогда, предположила Захарова, они перестанут привлекать к себе внимание таким способом.

"Мне почему-то кажется, что если дети во все это и начинают втягиваться, то это от того, что им недостаточно внимания взрослых", – добавила представитель ведомства.

В свою очередь, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев высказал аналогичное мнение и заявил, что вовлечение ребенка в квадробинг показывает отсутствие любви в семье и замкнутость.

"Ребенку проще надеть костюм кота и понять, что его кто-то все же принимает. Вот о чем надо задуматься. Что происходит в семьях таких детей?", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом парламентарий назвал молодежное движение странным и безобидным явлением. Однако, дополнил Метелев, когда подражание животным становится неадекватной историей, при которой дети начинают есть корм, испражняться, как собаки, и гулять на поводках, то это становится вопросом психологической безопасности.

Вместе с тем он не считает, что запретом субкультуры можно чего-то добиться. Как объяснил глава комитета, само обсуждение запрета привлекает больше внимания.

"Я говорю о размытии идентичности и попытках подменить осознание своего гендера. Если это происходит, это уже вопрос работы специальных служб", – указал парламентарий.

Метелев призвал сформировать инструменты блокировки деструктивного контента и ответственности для распространяющих такую идеологию.

Ранее в Совфеде РФ поддержали введение ответственности для родителей детей-квадроберов. По словам главы комиссии Совфеда Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности. Он добавил, что такое поведение сказывается на состоянии всего общества.

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Артем Метелев
Алексей Пушков
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