Какая проблема на самом деле скрывается за квадробикой

На данный момент в России нет серьезной проблемы, связанной с квадробингом, но подобные идеи легко извне навязывать через соцсети и мессенджеры, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов на пресс-конференции «Лишение родительских прав, как сегодня борются с квадроберами», организованной НСН. Он отметил, что таким образом обществу можно навязывать деструктивные идеи, передает корреспондент NEWS.ru.

Я не думаю, что именно с квадроберами сегодня есть серьезная проблема. Есть проблема с тем, что государство немножко разучилось контролировать общественные настроения, — сказал Свинцов.

Депутат пояснил, что сейчас в Сети существует множество сервисов, в том числе для общения геймеров, однако они со временем становятся настоящими соцсетями, через которые легко и молниеносно можно навязывать обществу определенные идеи.

И этот огромный поток информации позволяет очень быстро создавать тренды и фактически манипулировать общественным мнением <...> и где-то влиять на детей, подбивать их на совершение правонарушений, — добавил он.

Ранее Свинцов назвал движение квадроберов спланированной и продуманной акцией против России. Он подчеркнул, что в продвижении идеи активно используются соцсети.