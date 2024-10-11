В Минпросвещения России ответили, чем должны заниматься дети в лагерях

Программа детских лагерей должна включать в себя в том числе приобретение трудовых навыков. Об этом сказала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре на пленарном заседании Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы" в ВДЦ "Смена".

© РИА Новости

"Летний отдых - это огромный потенциал, который может быть наполнен развитием по спортивной направленности, научной направленности, по сельскохозяйственной направленности. Лагерь "Океан", сейчас отработаем с Минсельхозом, посмотрим, какие культуры можно выращивать для обеспечения лагеря с одной стороны, а с другой стороны лагерь станет и трудовым. Потому что мне кажется, что после того, как мы приняли поправки в закон по трудовому воспитанию, детский отдых - это как раз то место, где мы точно можем простимулировать и дать возможность детям приобрести те трудовые навыки, которые им пригодятся в жизни", - сказала она.

Также она подчеркнула, что программа подготовки вожатых должна быть единообразна. По ее словам, сейчас штат вожатых набирается по-разному.

"Очень важно, чтобы понимание и педагогические подходы каждого вожатого, независимо от того, где он работает, в каком лагере, были абсолютно одинаковыми", - добавила Агре.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что дал поручение, чтобы каждый педагогический вуз представил список детских лагерей и центров, где будут проходить практику их студенты.

"Отдельный вопрос по поводу педагогических колледжей. Здесь тоже надо максимально студентов вовлекать в вожатскую практику", - добавил он.

Кроме того, нужно предусмотреть увеличение количества дней в смене лагерей при школах там, где это возможно, указал министр.

"Может быть подумать и по поводу других месяцев. Это тоже нам надо проработать", - отметил он.

Форум "Большие смыслы" проводится в ВДЦ "Смена" с 2021 года. В 2024 году он проходит с 9 по 11 октября. Целью форума является обсуждение актуальных вопросов сферы детского отдыха и оздоровления, определение стратегии развития индустрии через открытый диалог между властью, регионами, родителями и представителями профессионального сообщества. Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Всероссийский детский центр "Смена" и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.