Психолог объяснил, почему дети увлекаются квадробингом

Яркое проявление детской субкультуры – квадробинг, вызвало неоднозначную реакцию у взрослых. Дети, имитирующие животных, всё чаще появляются на улицах, вызывая вопросы о причинах этого явления и его потенциальных последствиях, сообщают на сайте «nsk.kp.ru».

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По словам Аллы Александровой, старшего преподавателя Новосибирского государственного педагогического университета, данное увлечение представляет собой способ самовыражения и испытания собственных границ для подростков. Также, специалист подчеркнула, что нечёткое понимание границ дозволенного в подростковом возрасте может привести к нежелательным ситуациям.

Увлечение квадробингом, включающее имитацию животных с помощью масок, хвостов и передвижения на четвереньках, наблюдается по всему миру и приобретает всё большую популярность.

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