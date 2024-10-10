Какую рыбу стоит давать детям для умственного развития

Маленьким детям, начиная с двух-трех лет, можно давать белую рыбу, но тщательно перемолотую из-за большого количества костей, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Врач отметила, что в данной категории лучше подойдут минтай или треска. По ее словам, морская рыба полезна для умственного развития детей.

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«‎Детям двух-трех лет лучше давать белую рыбу — минтай или треску, но тщательно перемолотую до состояния мелкого фарша из-за большого количества костей, в виде тефтель или биточков. Белок данных рыб лучше всего усваивается, они не такие жирные и почти не вызывают аллергию. В морской рыбе же много йода, крайне важного для умственного и физического развития детей», — заявила Калошина.

Она добавила, что красная рыба содержит в себе пигмент рачков, которыми она питается. Как пояснила врач, данное вещество обладает выраженным гистаминовым эффектом, что чревато аллергией у чувствительных к нему детей, вплоть до острой крапивницы и отека.

«‎Детям же постарше красные сорта — лосось, форель — подойдут больше, если ранее не было аллергии. В них много ненасыщенных жирных кислот, необходимых для построения оболочки нервных волокон и лучшей передачи нервного импульса по ним. Рыбий жир богат витаминами A, E и D, филе красной рыбы — фосфором, фтором, цинком. Эти вещества профилактируют развитие рахита», — отметила Калошина.

Рекордсменом по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является сельдь, подчеркнула специалист. Однако из-за большого количества соли лучше выбирать малосоленый вариант или запекать в духовке, уточнила врач. По ее словам, рыбью икру можно давать детям в небольшом количестве (около чайной ложки) с пяти лет, если нет аллергии.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить рыбу и рыбную продукцию в рацион питания российских школ и социальных учреждений. Она также отметила необходимость прямых поставок качественной рыбной продукции от отечественных производителей по доступной цене.