С какого возраста ребенка можно отдавать в спортивную секцию

Многие родители считают, что чем раньше отдать ребенка в спортивную секцию – тем лучше. И такая возможность у них сегодня есть: коммерческие секции по разным видам спорта приглашают детей и с года, и с двух лет. Но всегда ли это идет на пользу ребенку?

© Сибмеда

На этот вопрос ответил Вадим Кожевников, к.м.н., заведующий отделением детской ортопедии, ведущий научный сотрудник, врач травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.

Специалист отметил, что есть медицинские рекомендации – к каким спортивным занятиям в каком возрасте можно приступать, потому что это напрямую зависит от зрелости нейромышечного, суставного аппарата.

У детей, например, есть гиперэластичность мягких тканей, благодаря чему они с раннего возраста могут делать успехи в гимнастике – легко скручиваются в колесо и т.д. То, что гибкость повышена – это одно, но не всегда известен компенсаторный потенциал формирующегося скелета ребенка – характеристика связок, хрящевого покрытия, прочность суставов. К сожалению, у ранней гимнастики могут быть последствия.

Каждый вид спорта – индивидуален. Если говорить о боевых видах искусства, то оптимальный возраст – ближе к 8-9 годам.

«Если мы растим гармоничного человека – то все должно следовать физиологическому развитию ребенка», – отметил врач.

По его словам, ребенок дошкольного возраста должен заниматься чисто развивающими упражнениями. Если для ребенка важно «быть в спорте», значит, можно подобрать секцию, где есть атрибутика вида спорта, но акцент в первые годы делается на общее развитие: «пусть наденет кимоно, но занимается ОФП», – комментирует ортопед.

Заниматься с детьми дошкольного возраста нужно общим физическим развитием: упражнения на равновесие, баланс, координацию, прыжки и т.д. И здесь многое зависит от тренера-педагога. Если он подходит к детским тренировкам со знанием дела – к такому можно привести ребенка и в 3-5 лет, он будет подбирать для него физиологичные активности, не торопясь со спортивными успехами.