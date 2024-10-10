Офтальмолог поведал о профилактике и лечении близорукости у детей

В современном мире многие дети сталкиваются с проблемой близорукости. Офтальмолог делится своими рекомендациями по поддержанию и улучшению зрения у детей.

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Близорукость, или миопия, становится всё более распространённой проблемой среди детей. Чтобы понять, почему это происходит и как можно помочь юным пациентам, мы обратились за экспертным мнением к Елене Павловой, детскому офтальмологу клиники микрохирургии глаза "Я ВИЖУ".

Почему дети становятся близорукими?

Средний возраст, когда у детей впервые диагностируют миопию, составляет 5-7 лет.

"Среди выпускников школ близорукость наблюдается у 50% учеников", — отмечает Елена Павлова.

Причин этому множество:

Основные факторы:

Генетическая предрасположенность: Дети наследуют от родителей склонность к миопии. Если близорукость есть у одного из родителей, вероятность её развития у ребёнка составляет 31%. Если у обоих — 46%;

Ослабление аккомодации: Снижение способности глаза к фокусировке на объектах на разных расстояниях;

Слабость склеры: Структурные особенности глаза, делающие его более подверженным миопии.

Сопутствующие факторы:

Интенсивные зрительные нагрузки: Долгое времяпрепровождение за компьютерами и гаджетами;

Недостаточное физическое развитие и гиповитаминозы: Отсутствие регулярной физической активности и нехватка витаминов;

Неправильное питание и неблагоприятная окружающая среда.

Способы коррекции и лечения

Как отметила Елена Павлова, борьба с близорукостью требует своевременных мер. Методы коррекции можно разделить на две группы: обыкновенные и лечебные.

Обыкновенные методы коррекции:

Очки и мягкие контактные линзы: Они помогают улучшить зрение, но не влияют на прогрессирование болезни.

Лечебные методы коррекции:

1. Лечебные очки

Выглядят как обычные, но требуют адаптации и могут задерживать прогрессирование миопии.

Плюсы: Простота использования, не требуют специфического ухода;

Минусы: Высокая стоимость, необходимость регулярной замены, время адаптации ограничивает занятия спортом, эффективность в замедлении прогрессирования невысока.

2. Однодневные мягкие контактные линзы

Плюсы: Простота ухода, высокая эффективность в замедлении прогрессии, комфорт;

Минусы: Высокая стоимость, неспособность корректировать сильный астигматизм, необходимость обучения.

3. Ежемесячные мягкие контактные линзы

Плюсы: Доступность в цене, возможность корректировать астигматизм;

Минусы: Нужен контроль гигиены, не продаются свободно.

4. Ночные ортокератологические линзы

Жёсткие линзы, которые ребёнок надевает на ночь, а утром снимает, получая хорошее зрение на весь день.

Плюсы: Отличная эффективность, отсутствие необходимости в дневной коррекции;

Минусы: Требуют привыкания и постоянного ухода, не используются при простудах.

Близорукость — это вызов, с которым сталкиваются многие семьи. Однако, как подчёркивает Елена Павлова, родители вместе с врачом-офтальмологом могут подобрать наиболее эффективный способ коррекции, чтобы ребёнок мог наслаждаться полноценным и активным образом жизни.

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