«Сильно переживают». Юрий Жирков предложил убрать ОГЭ и ЕГЭ

«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании
Юрий Жирков поделился мнением о системе образования в России.
– Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?
– Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.
– Сейчас преподают слабее, чем раньше?
– Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят. Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или тиктоком (смеется).
– Советский троечник умнее современного отличника?
– Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.
– Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?
– Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы.
Думаю, ОГЭ и ЕГЭ – ненужная вещь. Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы... Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.
– Вы так не переживали в свое время?
– Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас, – сказал экс-футболист сборной России.
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