Александр Кондаков назвал «ЕГЭцентризм» серьезной проблемой школ

Учебные заведения «натаскивают» детей только к экзаменам.

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В результате старшеклассники не получают должной «общеобразовательной подготовки».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков.

«Для меня, например, как для бывшего замминистра образования, который первым отвечал за ЕГЭ, а это было 20 с лишним лет назад, ЕГЭцентризм современного образования является серьёзной проблемой. 10-11 классы, особенно 11 классы, — это натаскивание на ЕГЭ. А что тут говорить о формировании личности, о широкой общеобразовательной подготовке, о знакомстве с тем миром, который нас сегодня окружает? Это, конечно, вопросы риторические, они поднимаются, вносятся законопроекты в Госдуму, в Совфед, но решения пока здесь не найдено. Если говорить о консерватизме, то мы, по-хорошему, до сих пор живём в системе Ян Амоса Коменского уже полтысячи лет. Это не очень хорошо, потому что сегодняшняя система образования, не говоря уже о дидактической системе Ян Амоса, была в основном сформирована во второй половине XIX века».

Ранее в Рособрнадзоре заявили об отсутствии предложений с достойной альтернативой ЕГЭ. Ведомство до сих пор не получило ни одного варианта, который бы «не ухудшал положение выпускников». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«ЕГЭ стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны», — добавил руководитель ведомства.

В июне в Госдуму внесли законопроект об отмене Единого государственного экзамена. В пояснительной записке указали на большой стресс выпускников и значительные расходы государства на его проведение.