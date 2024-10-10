Педиатр назвал витамин, помогающий сохранить здоровье ребенка осенью

Осенью нельзя забывать про витамин D, когда речь идет о здоровье ребенка, рассказала NEWS.ru заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Юлия Ровенская. По ее словам, ребенку до пяти лет в данное время года нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — минимум девять часов.

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«В первую очередь, родители должны знать, что прививка от гриппа позволяет защититься от тяжелого лечения и его последствий. Важно, чтобы привита была вся семья. Нельзя забывать про витамин D. Также рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования ребенка. Например, до пяти лет детям нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов. Необходимо регулярно проветривать комнаты в квартире — не реже двух раз в день. В период подъема сезонной заболеваемости полезным будет ежедневное проведение влажной уборки», — рассказала Ровенская.

Медик подчеркнула, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для роста костей. Она отметила, что он содержится в таких продуктах как, рыба, говяжья печень, яичные желтки.

«Также после возвращения из школы или детского сада в качестве меры профилактики можно промывать нос ребенка солевыми растворами и полоскать ему горло. Кроме того, особое внимание необходимо уделить личной гигиене, особенно регулярному мытью рук после каждого прихода с улицы», — подытожила Ровенская.

Ранее педиатр Екатерина Морозова рассказала, что школьник должен отдыхать после уроков хотя бы 1,5 часа, не приступая к домашнему заданию, чтобы его жизнь была сбалансированной. По ее словам, верное сочетание времени на отдых и учебу сохранит здоровье ребенка.