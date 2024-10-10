Эксперт указал на «перегруженность» детей в учебных заведениях

Они редко выпускаются «здоровыми».

Чтобы исправить ситуацию, необходимо заниматься психофизиологией ребёнка и разрабатывать практические рекомендации для родителей. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков.

«Вопрос перегрузки — это вечная тема. Перегрузка детей, неврозы и так далее, которые требуют решения. Потому что, к сожалению, сегодня мы получаем очень мало здоровых детей, которые покидают не только среднюю школу, но и детские сады. Ситуация сегодня такова, и заниматься вопросами психофизиологии ребёнка надо на очень серьёзном, на научном уровне и выдавать соответствующие рекомендации. Потому что задача — подготовить ребёнка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а сегодня ещё и ВПРов, которые начинаются с четвёртого класса, серьёзно влияет на организацию образовательного процесса. Вопросов много, семьи все волнуются, но говорят: «А куда нам деваться? Ребёнку надо поступать либо в колледж, либо в вуз, и надо сдавать ЕГЭ».

Ранее экс-замминистра образования назвал «ЕГЭцентризм» серьёзной проблемой современных школ. Учебные заведения «натаскивают» детей только к экзаменам. В результате старшеклассники не получают должной «общеобразовательной подготовки». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков.