Юрист объяснил, за что отца школьника-трансгендера лишили родительских прав

В Санкт-Петербурге суд принял решение о лишении родительских прав отца мальчика, который идентифицирует себя как девушку. По информации пресс-секретаря объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой, с иском в суд обратилась районная администрация.

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Сообщается, что 16-летний подросток с 13 лет проявлял желание идентифицировать себя как девочка, в том числе пришел на школьную линейку в образе девушки. Он признался, что принимает гормональные препараты и общается с мужчинами, которых находит в Интернете. Мальчик проживает с бабушкой и другими пожилыми родственниками, которые уверены, что его поведение связано с переходным возрастом.

Суд, выслушав все стороны, решил лишить родительских прав только отца, так как мать мальчика выступила против этого решения. Важно отметить, что ни мать, ни отец не могли дать согласие на смену пола своему сыну, поскольку в России с 2023 года действует закон, запрещающий трансгендерный переход несовершеннолетним (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение).

Адвокат Ильдар Фазлеев объяснил в беседе с порталом 360.ru, что за любые нарушения закона несовершеннолетними отвечают их родители. Он также отметил, что демонстрация поведения, соответствующего идентичности другого пола, не наказуема, в то время как публичные призывы к смене пола могут повлечь за собой ответственность для родителей.

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