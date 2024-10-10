Юрист объяснил, почему не стоит ходить голыми перед детьми

Юрист Николаев: ходьбу в трусах дома суд может посчитать развратными действиями. Соответствующая статья есть в Уголовном кодексе (№ 135 УК РФ). Она устанавливает ответственность за совершение развратных действий, и не всегда это исходит от чужих людей. Риски оказаться в суде есть и у родителей. В чём их могут обвинить, «Секрету фирмы» рассказал адвокат по уголовным делам Андрей Николаев.

Что считается развратными действиями

В постановлении пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъяснено, что к развратным действиям относятся любые действия, кроме полового сношения, совершённые в отношении лиц до 16 лет, которые были направлены на:

удовлетворение сексуального влечения виновного;

вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего;

на пробуждение у жертвы интереса к сексуальным отношениям.

«Развратными могут считаться и действия без какого-либо прямого контакта с несовершеннолетним и без давления и насилия», — пояснил юрист.

К примеру, максимальное наказание по статье 135 УК РФ о развратных действиях в случае, если ребёнку меньше 16 лет, — лишение свободы на срок до трёх лет.

Каким может быть наказание

По словам собеседника «Секрета фирмы», статья о развратных действиях в числе прочего защищает нормальное нравственное и психологическое развитие ребёнка.

Суды это трактуют так, что в демонстрации любых объектов, способных вызвать сексуальное возбуждение или пробуждение сексуального интереса у ребёнка, практически всегда есть состав преступления и эти действия подпадают под действие статьи 135 УК РФ. Ими могут быть, например, демонстрация:

половых органов;

сексуализированных изображений;

сцен 18+.

Если это делают родители или те, кто воспитывает ребёнка (например, опекуны), то такие действия будут ещё образовывать дополнительный состав преступления по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«С текущей реальности есть случаи, когда совершеннолетних привлекают к уголовной ответственности даже за случайное появление голым», — предупредил Николаев.

Это случаи, когда человек не знал, что его видят, или, например, близко подошёл голым к окну около детской площадки).